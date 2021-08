Hartela käynnisti Lamminrahkan alueen ensimmäisen kerrostalokohteen ennakkomarkkinoinnin

Jaa

Tampereen ja Kangasalan rajalla sijaitsevan Lamminrahkan ensimmäisten kerrostalokotien ennakkomarkkinointi on alkanut elokuun puolivälissä. As Oy Kangasalan Lamminrahkan Lumon kotien arvioidaan valmistuvan jo kesällä 2023. Kangasalan kaupunki haluaa huomioida Lamminrahkan uudet asukkaat jo heti alueen rakentumisen alkuvaiheissa.

"Näemme Lamminrahkan mielenkiintoisena alueena aivan Tampereen rajalla. Lähdimme rohkeasti ensimmäisenä markkinoimaan koteja alueelle, sillä uskomme, että Tampereen talousalueella on kysyntää uusista kerrostalokohteista", kertoo aluejohtaja Elisa Tuomisto Hartela Länsi-Suomi Oy:stä.

Lamminrahkan alue tukee ekologista asumista. Alue on saavutettavissa helposti sekä julkisilla liikennevälineillä että pyörällä. Alue on luonnonläheinen ja tarjoaa asukkaille loistavat mahdollisuudet ulkoiluun. Lamminrahkan Lumon työmaalla käytetään vihreää sähköä ja tulevien kotien valaistus toteutetaan energiatehokkailla LED-valaisimilla. Kohteesta on myös tehty suunnitteluvaiheen hiilijalanjälkilaskenta.

"Kohteen suunnittelussa on huomioitu ympäristöystävällisyys ja tilojen yhteiskäyttöisyys. Korttelin piha-alueelle tulee korttelitalo, joka tarjoaa monipuolisia aktiviteetteja korttelin asukkaille," kertoo hankekehityspäällikkö Miinu Oinonen Hartela Länsi-Suomi Oy:stä.

Hartela rakentaa Lamminrahkan Lumoon 38 asuntoa, 26 neliön yksiöistä aina 88 neliön kolmioihin. Monipuolinen ja muuntojoustava asuntojakauma huomioi hyvin myös perheelliset. Yhteispihan ja korttelitalon toiminnoissa on huomioitu kaikki ikäryhmät.