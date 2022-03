Hartela rakentaa Lahden Asemantaustan kaupunginosaan uusia asuntoja

Hartelan Grün in der Mitte ehdolla Helsingin kaupungin Vähähiilisen viherkorttelin laatukilpailun voittajaksi 24.9.2021 08:59:49 EEST | Tiedote

Vähähiilisen viherkorttelin tontinluovutuskilpailu on Helsingissä ensimmäinen, jossa arvioitiin arkkitehtuurin lisäksi myös hiilijalanjälkeä, energiatehokkuutta ja viherkerrointa. Voittajaksi ehdotettu Hartelan Grün in der Mitte tuo Verkkosaareen elämyksellisen ja muuntojoustavan terassoituvan kaupunkikorttelin, jonka erityispiirre on monikerroksinen viherrakenne.