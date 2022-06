Hartela toteuttaa kaksi täydennysrakentamishanketta Oulunkylän Patolaan

Asunto Oy Helsingin Kivipadon tilaaja on ICECAPITAL Housing Fund V ja Asunto Oy Kivivallin tilaa Siriuksen Capital Partnersin sidosryhmään kuuluva yhtiö. Hankkeet sijoittuvat Tuusulanväylän ja tulevan Raide-Jokerin pysäkkien läheisyyteen. Raide-Jokeri tuo alueelle uusia yhteyksiä ja lisää palveluita.

”Viisikerroksisissa taloissa on yhteensä 66 kotia, joiden suunnittelussa on keskitytty toimiviin ja hyväksi havaittuihin ratkaisuihin. Asuntoja on suunniteltu aina yksiöistä neljän huoneen perheasuntoihin”, kertoo Hartelan hankekehitysjohtaja Johanna Palosaari.

Kivipadon tilaaja ICECAPITAL arvostaa pitkään jatkunutta yhteistyötä Hartelan kanssa.

”Nykyaikaisten ja hyvien kulkuyhteyksien varrella sijaitsevien asuntojen kysyntä jatkuu vahvana. On hienoa päästä jatkamaan pitkäjänteistä yhteistyötä Hartelan kanssa”, sanoo sijoitusjohtaja Mikko Suominen ICECAPITAL REAM Oy:stä.

“Olemme erittäin innoissamme tästä transaktiosta Hartelan kanssa. Haluaisimme kiittää kaikkia osapuolia hyvin sujuvasta prosessista”, sanoo Patrick Gylling Sirius Capital Partnersilta, joka edustaa Kivivallin ostajaa.

”Olen iloinen päästessämme jatkamaan hyvää yhteistyötä ICECAPITALin kanssa ja mahdollisuudesta aloittaa yhteistyö Siriuksen kanssa. Hankkeet tukevat hyvin Hartelan strategiaa rakentaa hyvää asumista parhaille sijainneille”, kertoo Hartela Etelä-Suomen toimitusjohtaja Matti Aho.

Oulunkylä kehittyy voimakkaasti tulevina vuosina. Vuonna 2024 liikennöinnin aloittavan Raide-Jokerin myötä Oulunkylästä tulee raideliikenteen risteyskohta, mikä tuo alueelle paitsi sujuvammat yhteydet myös nykyistä enemmän palveluita sekä modernia uutta ilmettä. Vaikka Oulunkylä kantakaupunkimaistuu, Patola säilyy mukavan väljänä ja viihtyisänä asuinalueena. Kohteiden vieressä sijaitsee arvokkaaksi luontokohteeksi luokiteltu Patolan metsä vehreine ulkoilureitteineen.