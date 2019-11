Hartela valittu toteuttamaan Tampereelle Hippos-korttelia yhdessä TOAS:n kanssa

Hartela on kotimainen perheyhtiö, joka työllistää noin 600 rakentamisen ammattilaista. Olemme rakentaneet koteja, toimitiloja ja alueita vuodesta 1942. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa, Turussa, Tampereella, Raumalla ja Oulussa. Perheyhtiö Hartela kuuluu suurimpiin valtakunnallisiin rakennusyhtiöihin.

TOAS vuokraa ja rakennuttaa jo 60 vuoden kokemuksella opiskelijoille koteja. Tarjoamme opiskelijoille kohtuuhintaista ja tasokasta asumista hyvällä sijainnilla. Toimimme edelläkävijänä uusien asumiseen liittyvien palvelujen kehittämisessä, ja tavoitteenamme on opiskelijoiden elämän ja asumisen helpottaminen. TOASilla on Tampereella yli 60 asuntokohdetta, joissa on noin 6 400 asuntoa ja noin 10 000 asuntopaikkaa. TOASin liikevaihto on 49 milj. euroa, tase 330 milj. euroa ja käyttöaste 97 %.

Helamaa & Heiskanen on vuonna 1982 toimintansa aloittanut tamperelainen arkkitehtitoimisto. Osaamisemme kattaa rakennushankkeen kaikki vaiheet maankäytön suunnittelusta käyttöönottotehtäviin saakka.

Granlund on talotekniikkasuunnittelun, kiinteistö-, energia- ja ympäristöasioiden konsultoinnin sekä ohjelmistojen asiantuntijakonserni. Granlund on Suomessa talotekniikan johtava toimija, joka panostaa voimakkaasti innovaatio- ja kehitystoimintaan. Toiminnan keskiössä on hyvinvoinnin edistäminen rakennetussa ympäristössä. Granlundilla työskentelee lähes 1000 asiantuntijaa 22 kotimaan toimipisteessä. Ulkomaan toimipisteet löytyvät Shanghaista, Dubaista, Malmösta ja Sheffieldista. Lue lisää ja seuraa meitä somessa www.granlund.fi, www.twitter.com/granlundoy, www.facebook.com/granlundoy ja www.linkedin.com/company/granlund

A-Insinöörit on ennakkoluuloton, suomalainen rakennusalan suunnittelu- ja konsulttitalo. Tehtävämme on auttaa asiakkaita onnistumaan rakentamisen hankkeissa. Yli 700 hengen luova ja luotettu asiantuntijajoukko tekee töitä innostavissa rakennuttamisen, rakennesuunnittelun ja yhdyskunta- ja ympäristörakentamisen hankkeissa 10 toimipisteessä Suomessa ja kansainvälisesti. A-Insinöörit – ihmisiä, joiden kanssa rakennat rohkeasti parempaa. www.ains.fi