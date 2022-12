Hartela-yhtiöt Oy:n hallitusta on täydennetty

Timo Vikström on Kreate Group Oyj:n toimitusjohtaja. Ennen Kreatea hän on työskennellyt yrityssuunnittelusta vastaavana johtajana Destia Oy:ssa ja sitä ennen erilaisissa tehtävissä Lemminkäinen Group Oyj:n palveluksessa. Timo Vikström toimii myös Rakennusteollisuus RT:n hallituksen puheenjohtajana vuoden 2023 alusta alkaen.

Sanna Karvonen on Destia Oy:n talous- ja rahoitusjohtaja. Ennen Destiaa hän on toiminut YIT Oyj:ssä Toimitilat ja Infra -segmentin sekä Infraprojektit-segmentin talousjohtajan tehtävissä. Karvonen on työskennellyt myös pitkään ABB Oy:ssä monipuolisissa taloushallinnon tehtävissä.

Hartela-yhtiöt Oy:n hallituksen kokoonpano 1.1.2023 alkaen on Kari Heinistö (puheenjohtaja), Maarit Hartela-Varkki, Hanna Hartela, Heikki Hartela, Petri Olkinuora, Antti Peltoniemi, Timo Vikström ja Sanna Karvonen.