Hartelan kehittämä toimistotalo rakennetaan monipaikkaisen työn tarpeisiin vetovoimaiseen Ilmalaan

Ilmalan Aura rakennetaan Ilmalan juna-aseman viereen toimitilakeskittymään, jossa myös Hartelan oma pääkonttori ja monet tunnetut yritykset sijaitsevat. Ilmala asettuu parhaillaan vauhdilla kehittyvien Länsi-Pasilan sekä Postipuiston alueiden väliin, joihin rakentuu palveluita, työpaikkoja ja koteja tuhansille ihmisille. Tulevaisuuden toimitilakiinteistössä toimistokerrokset ovat käytännöllisten pohjaratkaisujensa ansiosta helposti muokattavissa ja muunneltavissa myös useammalle käyttäjälle. Monipuoliset yhteiskäyttötilat ja palvelut tarjoavat mahdollisuuden rentoutumiseen, jolloin toimistokerroksissa voidaan toden teolla panostaa toimiviin työskentelyratkaisuihin.

”Hartelassa arvostamme suuresti Ilmalan aluetta, joka sijaitsee vain kolmen minuutin junamatkan päässä Pasilasta ja kahdeksan minuutin Helsingin keskustasta. Uuden toimitilan rakentamisessa olemme päässeet osaltamme vastaamaan tulevaisuuden työn tekemisen tarpeisiin ja kehittämään uudenlaista ympärivuorokautista toimitilatyöskentelyn ympäristöä yhdessä ankkurikäyttäjiemme kanssa. Talossa on jo kolme vuokralaista ja useita käyttäjäneuvotteluja menossa, mutta pystymme vuokraamaan vielä n. 3 500 m2 tiloista kiinnostuneille, aina alkaen n. 200 m2 ylöspäin”, kertoo myyntijohtaja Tuomas Sundell Hartelasta.

Tilat suunnitellaan yhdessä vuokralaisten kanssa

Hartelan kehittämä Ilmalan Aura on monikäyttäjätalo, jonka tiloja ja toimintoja on suunniteltu yhdessä päävuokralaisen kanssa. Talon alakerrasta löytyvät myös aulapalvelut, kahvila, hyvinvointitiloja, vuokrattavia neuvotteluhuoneita sekä myös alueen asukkaita palveleva valopiha ravintoloineen. Ilmalan Auran erikoisuutena on ympärivuorokautinen toiminta, joka mahdollistaa viihtyisän työskentely-ympäristön myös epätyypillisempään rytmiin tottuneille.

”Ilmalan Auran toimitilat on kehitetty joustavasti ja asiakaslähtöisesti yhdessä vuokralaisten kanssa tilojen toiminnallisuus ja työympäristön muuttuvat tarpeet huomioiden. Yhteistyö on toiminut erittäin hyvin ja jatkamme kohteen suunnittelua nyt tiedossa olevien Auralaisten, sekä tottakai uusien tulevien asiakkaiden kanssa,” kertoo hankekehitysjohtaja Ilmari Hämäläinen Hartelasta.

Linjakas kiinteistö sai nimekseen Ilmalan Aura, joka kuvastaa paitsi dynaamisesti etenevää työelämää, myös kiinteistön käyttäjien kohtaamisista huokuvaa hyvää energiaa. Rakennuksen on suunnitellut ARCO Architecture Company, ja sisätilojen toimivuudesta vastaavat Gullstén-Inkisen sisustusarkkitehdit. Rakennuksen palkittujen suunnittelijoiden yhteistyö näkyy ja tuntuu aikaa kestävässä arkkitehtuurissa, laadukkaissa materiaalivalinnoissa sekä käyttäjälähtöisessä tilasuunnittelussa. Hartelan ympäristöarvot ovat läsnä rakennuksessa, joka aurinkopaneeleineen ja viherkattoineen tavoittelee valmistuttuaan LEED Gold-sertifiointia.