Hartelan työyhteenliittymä urakoi Posivan loppusijoituslaitoksen rakennus- ja talotekniset työt

Työyhteenliittymä Hartela Länsi-Suomi Oy, Vesi-Vasa Oy, Ilmastointi-Salminen Oy ja Sähkö-Rauma Oy on allekirjoittanut urakkasopimuksen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta Posivan kanssa.

Sopimus kattaa loppusijoituslaitoksen rakennus- ja talotekniset työt ONKALOssa® louhittuihin teknisiin tiloihin ja tunneleihin. Sopimuksen arvo on noin 40 miljoonaa euroa, ja työt kestävät vuoden 2022 loppuun. Työyhteenliittymän kanssa tehty sopimus on osa maanalaista loppusijoituslaitoksen toteutuskokonaisuutta.

- Nyt sovittujen rakennus- ja taloteknisten töiden lisäksi ONKALOssa® louhitaan loppusijoitustunneleita, asennetaan loppusijoituksen aloittamiseen tarvittavat järjestelmät ja tehdään muita töitä käyttötoimintaa varten, Posivan rakennuspäällikkö Juha Riihimäki sanoo.

- Hienoa, että tähän myös tuotantovaiheessa jatkuvaan työhön löydettiin kilpailukykyiset, yhteistyökykynsä osoittaneet ja osaavat paikalliset toimijat, Riihimäki jatkaa.

- Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että työyhteenliittymämme on valittu Posivan toteutuskumppaniksi tähän projektiin. Hartelalla on pitkäaikainen kokemus rakentamisesta Olkiluodossa. Kotimaisena perheyhtiönä arvostamme tämän yhteistyön jatkumista etenkin, koska kyseessä on näin iso ja merkittävä projekti Rauman ja Eurajoen alueelle. Tämän sopimuksen työllisyysvaikutus on paikallisesti noin 200 henkilötyövuotta, Hartela Länsi-Suomi Oy:n aluejohtaja Lauri Piitari toteaa.