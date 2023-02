Hartelan vuosi 2022: vakaa tulos ja onnistumisia työturvallisuudessa, asiakaskokemuksessa sekä työntekijäkokemuksessa

Hartela teki vuonna 2022 vakaan tuloksen haastavassa toimintaympäristössä. ”Hartela on saavuttanut vahvan taseaseman, olemme nettovelaton yhtiö, jonka omavaraisuusaste on 44,5 %. Vaikka liiketulos laskikin huippuvuodesta 2021, niin edelleen säilyimme kohtuullisen hyvällä 3,6 % tasolla, sanoo toimitusjohtaja Juha Korkiamäki.

Hartela päivitti vuosien 2023-25 strategiansa vuoden 2022 aikana. Uusi strategia vahvistaa Hartelan roolia asiakaslähtöisenä rakentajana. Hartelan strateginen visio yhdistää vastuullisuuden ja asiakaskokemuksen. Yhtiön tavoitteena on olla kestävää huomista rakentava perheyhtiö, jolla on syvällinen asiakasymmärrys.

Asiakaskokemusta mitataan Hartelassa kuluttaja-asiakkaiden osalta kolmessa eri vaiheessa: myynnin ja valmistumisen yhteydessä sekä vuosikorjausten aikana. Vuonna 2022 yhtiön NPS oli kokonaisuudessaan 58,9, joka on tuloksena erinomainen. Sijoittajille myytävissä hankkeissa yhtiön NPS oli täydet 100 ja urakoinnissa 92,3. Hartelassa seurataan myös henkilöstökokemusta suositteluindeksin eNPS:n avulla, joka oli vuonna 47, ja tuloksena niin ikään erinomainen.

”Hartelan kantavana voimana kautta vuosien on ollut toimiminen lähellä asiakasta. Tulevan strategiakauden aikana tulemme syventämään asiakasymmärrystämme entisestään. Hyvän asiakaskokemuksen mahdollistajana on hyvä työntekijäkokemus ja tässäkin haluamme onnistua myös tulevaisuudessa”, sanoo Juha Korkiamäki.

Kohti hiilineutraalia rakentamista – Hartela päivitti vastuullisuustavoitteensa strategiakaudelle

Vastuullisuus on Hartelassa kiinteä osa strategiaa. Hartela on päivittänyt vastuullisuustavoitteensa vuosille 2023-25 ja luonut vastuullisuuslupauksiin pohjautuvan vastuullisuusohjelman. Hartela on sitoutunut Suomen tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Yhtiö luo parhaillaan tiekarttaa päästöjen vähentämiseksi.

”Hartela on rakennusliike, joka elää ajassa. Osallistumme suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseen ja tuotamme arvoa asiakkaillemme. Katsomme yli 80-vuotiaana perheyrityksenä kauas. Strategiakaudella toimintaamme ohjaavat Hartelan vastuullisuuslupaukset, joissa on linjattu tavoitteitamme ympäristö-, sosiaalisen ja taloudellisen vastuun osalta”, sanoo vastuullisuustyötä Hartelassa johtava Hartela Länsi-Suomen toimitusjohtaja Hanna Kolehmainen.

Siirtymä kohti hiilineutraalia rakentamista tarkoittaa Hartelassa konkreettista kehittymispolkua, jossa useassa rakentamisen vaiheessa opitaan tekemään asioita kestävämmin. Yhtiö kehittyy strategiakauden aikana muun muassa tuottamaan A-energialuokan rakennuksia, hyödyntää uusiutuvaa energiaa entistä laajemmin ja suosii vähähiilisiä materiaaleja.

Hartelassa tehtiin työturvallisuuden osalta vuonna 2022 erinomaista parannusta. Kolmessa neljästä Hartelan tytäryhtiössä hartelalaiset työskentelivät koko vuoden ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia.

Lue lisää Hartelan vuodesta 2022 yhtiön 9.2. julkaistusta vuosiraportista.

Tutustu Hartelan vastuullisuuslupauksiin.