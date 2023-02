Hartolan pohjavesialueen luokitus muuttuu

Hartolan pohjavesialue luokitellaan 2E-luokkaan

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tarkistanut Kouvolassa sijaitsevan Hartolan pohjavesialueen luokituksen. Aiemmin 2-luokkaan luokiteltu pohjavesialue luokitellaan uudelleen 2E-luokkaan. Luokitusmuutos perustuu pohjavesialueen vaikutuspiiristä kesällä 2022 löytyneeseen lähteikköön. Vesienhoitolain mukaan E-luokkaan luokitellaan pohjavesialue, jonka pohjavedestä merkittävä, luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen muun lainsäädännön suojelema pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. ELY-keskuksen on lain mukaan muutettava pohjavesialueen luokitusta, jos siihen olennaisesti vaikuttava tieto sitä edellyttää.

Hartolan lähteikkö

Kesällä 2022 ELY-keskuksen tietoon tullut lähteikkö sijaitsee Hartolan pohjavesialueen itäreunalla lähellä Ruuhasjärven rantaa. Kyseessä on noin 10 aarin alueelle levittäytyvä edustava lähteikkökompleksi, jonka alueella on norolähteitä, hetteikkölähteitä, tihkupintoja ja avolähteitä. Lähdeluontotyypit vaihettuvat osin edelleen pohjavesivaikutteiseksi lähdekorveksi. Kyseessä on vesienhoitolain kriteerit täyttävä merkittävä, luonnontilainen ja suoraan pohjavedestä riippuvainen luontokohde.

E-luokitus ei lisää kyseisen ekosysteemin lakisääteistä suojelua, vaan E-luokituksen kriteerit täyttävä ekosysteemi on jo nykyisin vesilain ja metsälain perusteella suojeltu. E-luokitus on informatiivinen ja se antaa lisää tietoa alueen luontoarvoista ja suojelluista kohteista, jolloin niiden huomioiminen ja säilyttäminen on helpompaa.

Kuuleminen alkaa 1.2.2023

Tarkastetun pohjavesialueen tiedot ja luokitusmuutokseen liittyvä valmisteluaineisto on nähtävillä 1.2.2023–10.3.2023 ympäristöhallinnon internetsivuilla: www.ymparisto.fi > Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > (valitse) Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Linkki sivulle tiedotteen alaosassa.

Kuulemisen aikana kuntalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä nyt esillä olevasta Hartolan pohjavesialueen luokitusmuutoksesta. Nähtävilläoloajan jälkeen ELY-keskus kokoaa saadun palautteen ja merkitsee uudet pohjavesialuetiedot ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Pohjavesialueiden luokitus tehdään luonnontieteellisin perustein vedenhankintakäyttö huomioiden. Luokitukseen ei vaikuta alueella olemassa oleva maankäyttö tai siihen liittyvät tavoitteet. Pohjavesialueiden rajojen määrittäminen perustuu parhaaseen olemassa olevaan hydrogeologiseen tietoon.

Miksi pohjavesialueita luokitellaan?

Pohjavesialueiden kartoituksessa ja luokituksessa saatuja tietoja hyödynnetään vedenhankinnan ja maankäytön suunnittelussa sekä pohjaveden suojelutehtävissä. Työ palvelee myös EU:n vesipolitiikan puitedirektiiviin liittyviä tehtäviä. Hydrogeologisia tietoja tarvitaan pohjavesialueiden vedenhankinnallista käyttökelpoisuutta arvioitaessa, uusien vedenottopaikkojen ja tekopohjaveden muodostamisalueiden sijaintia selvitettäessä sekä pohjaveden suojelua ja siihen käytettäviä keinoja valittaessa. Maankäytön suunnittelussa on tärkeää tietää paitsi olemassa olevien vedenottamoiden sijainti, myös mahdolliset muut vedenhankintaan soveltuvat alueet. Tällöin esimerkiksi maa-ainestenoton, liikennealueiden ja asutuksen sijoittaminen voidaan jo ennakolta suunnitella pohjaveden suojelun kannalta sopivimmaksi.



