Hätä näkyy suomalaisten ruoka-avun tarpeessa – yritykset ottavat kantaa jakamalla 1000 kassia ruokaa Helsingissä

Commu on kotimainen auttamisen sovellus, jossa voit pyytää ja antaa apua lähialueellasi. Nuorten yrittäjien rakentamaan sovellukseen on rekisteröitynyt jo yli 20,000 käyttäjää ympäri Suomen. Suosituimpia auttamisen tapoja on keskusteluapu ja vertaistuki, ruoka-apu, talkoilu ja lemmikkien hoito.

Kåska Oy on Helsingissä perustettu juoma-alan yritys, jonka missiona on luoda kohtaamisia ihmisten välille ja muuttaa alkoholikulttuuria kohti parempaa – vähemmän alkoholia, enemmän elämyksiä. Tuotteiden myyntikatteista ohjataan kunkin tuotteen alkoholiprosenttien verran järjestöjen tukemiseen, jotka tekevät työtä yksinäisyyden ja sosiaalisen eristyneisyyden vähentämiseksi.

Konttori on Kaapelitehtaan sydän ja olohuone. Se on luotu kaikille Kaapelitehtaan kävijöille ja vuokralaisille tarjoamaan viihtyisän levähdyspaikan ja inspiroimaan kulttuurin pariin. Kaapelitehtaan Konttori on avoin ja turvallinen tila kaikille