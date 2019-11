Haukilahden monitoimitalon nuorisotoiminta jatkuu

Espoo haluaa kehittää varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmää yhteistyössä 13.11.2019 10:05:43 EET | Tiedote

Espoossa kehitetty varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmä eVaka on määrä ottaa käyttöön ensi vuoden alussa. Järjestelmää on kehitetty jo kahden vuoden ajan, ja tavoitteena on saada lopputulos kaikkien kaupunkien hyödynnettäväksi. Jatkossa järjestelmää laajennetaan tukemaan entistä paremmin vuorovaikutusta huoltajien kanssa.