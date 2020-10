Hausian Matinkylän korttelihankkeen sähköurakat Assemblinille

Jaa

Suomalainen rakennusyhtiö Hausia Oy rakentaa Espoon Matinkylään samalle tontille kolmen asunto-osakeyhtiön kokonaisuuden. As Oy Matikylän Stailian, As Oy Matinkylän Forman ja As Oy Matinkylän Optiman sähköurakoiden toteuttajaksi on valittu Assemblin Oy.

Asunto-osakeyhtiö Matikylän Stailian rakentaminen on aloitettu alkukesästä 2020 ja kaikki kolme kohdetta valmistuvat kokonaisuudessaan vuoden 2021 aikana.

Assemblin ja Hausia jatkavat monivuotista yhteistyötä Espoon Matinkylän korttelihankkeessa. Moderneissa ja tulevien asukkaiden toiveiden mukaisesti rakennettavassa hankkeessa on huippusijainti Matinkylän palveluiden ja metron vieressä sekä erinomaiset kulkuyhteydet Länsiväylän kupeessa. Kerrostalojen arkkitehtiratkaisuissa on oivaltavia yksityiskohtia, sekä isot ikkunapinnat ja lasitetut parvekkeet tekevät kolmesta kerrostalosta valossa kylpevän kokonaisuuden. Ensimmäisenä rakennettavaan Stailiaan valmistuu 26 asuntoa, joiden yhteenlaskettu asuinpinta-ala on 1 264,5 m2. As Oy Matinkylän Forma ja As Oy Matinkylän Optima rakentuvat samalle tontille vuoden 2021 aikana, joiden kattojen alta tulee löytymään yhteensä 128 kotia. Forman katolle sijoitetaan myös Panorama FitGym kehonhuoltoparatiisi, oma kuntoiluhuone isoine näköalaikkunoineen sekä kolme saunaosastoa kaikkien asukkaiden käyttöön. Stailian sähköiset taloteknisetratkaisut ja -valinnat mukailevat kolmen kohteen nykyaikaista ja laadukasta linjaa. Asuntoihin asennetaan sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet sekä huoneistokohtaiset sähkön ja veden mittausjärjestelmät. Asuntojen kylpyhuoneet varustetaan sähköisellä mukavuuslattialämmityksellä. Kohteissa kiinnitetään huomiota myös kestävän kehityksen ratkaisuihin. Esimerkiksi Stailian sisävalaistusjärjestelmä toteutetaan pääosin LED-valonlähteellä varustetuilla valaisimilla sekä osa kohteen pysäköintipaikoista varustetaan sähköautojen latausasemilla. Asunto-osakeyhtiö Matikylän Stailian rakentaminen on aloitettu alkukesästä 2020 ja kaikki kolme kohdetta valmistuvat kokonaisuudessaan vuoden 2021 aikana. Hausia Oy on suomalainen rakennusyhtiö, joka rakentaa laadukkaita ja haluttuja asuinkerrostaloja ja pientaloja Helsingin seudulla. Perheyrityksen omistaa sen toimiva johto ja se työllistää noin 100 rakennusalan ammattilaista. Yritys perustettiin vuonna 2012 ja liikevaihdon odotetaan kasvavan 130 miljoonaan euroon tulevalla tilikaudella vuonna 2021. Assemblin on täyden palvelun asennus- ja palvelukumppani, joka toimii Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Kehitämme, toteutamme ja ylläpidämme ilmaan, veteen ja energiaan liittyviä järjestelmiä. Visionamme on tarjota älykkäitä ja vastuullisia teknisiä ratkaisuja ja saada siten rakennukset toimimaan ja ihmiset viihtymään. Tukenamme on tiivis paikallinen yhteistyö ja vahva organisaatio. Assemblinin liikevaihto on noin 970 miljoonaa euroa, ja palveluksessamme on noin 5 900 henkilöä yli sadalla pohjoismaisella paikkakunnalla

Avainsanat AssemblinEspooHausiaMatinkyläSähköurakkaTalotekniikka

Yhteyshenkilöt

Kuvat Asunto-osakeyhtiö Matikylän Stailian rakentaminen on aloitettu alkukesästä 2020 ja kaikki kolme kohdetta valmistuvat kokonaisuudessaan vuoden 2021 aikana. Lataa