Hautalehto-dekkareistaan tunnetun Christian Rönnbackan uuden Henna Björk -sarjan avausosa on ilmestynyt

Abdul, Emmanuel ja Ismael olivat tuskin kymmenvuotiaita, kun heidät pakotettiin tappajiksi pahamaineisen, Toojayksi kutsutun komentajan alaisuudessa Sierra Leonessa. Parikymmentä vuotta myöhemmin Abdulin runneltu ruumis löytyy Suomesta. Poliisi poimii tutkimuksissaan johtolangaksi Abdulin varoitusviestin Ruotsissa asuville Emmanuelille ja Ismaelille. Toojay ei kaihtaisi mitään keinoja vaientaakseen heidät lopullisesti.

Supon ylitarkastaja Jarmo Rautiainen seuraa johtolankaa Göteborgiin ja rekrytoi avukseen paikallisen virkavallan riveistä nuoren irakilaissuomalaisen poliisin Henna Björkin. Hän on ongelmalähiöiden kasvatti, jengiväkivallan asiantuntija, otteissaan nopea ja Suomen poliisille entuudestaan tuttu.

Toiminnantäyteisen Henna Björk -sarjan ensimmäisessä osassa Henna Björk: Isku helpolta kuulostava tehtävä tuoda entinen lapsisotilas Suomeen kansanmurhan todistajaksi kiihtyy silmänräpäyksessä hengästyttäväksi pakomatkaksi. Sarjan toinen osa julkaistaan vuonna 2023.

Christian Rönnbacka (s. 1969) on poliisitaustainen kirjailija ja seikkailija. Luonnon rauhassa viihtyvä Rönnbacka toimii myös tislaamon osakkaana.

Äänikirjapalvelu BookBeat on valinnut Christian Rönnbackan vuoden kotimaiseksi dekkaristiksi jo kahtena vuotena peräkkäin, 2020 ja 2021. Rönnbackan suositut Antti Hautalehto-dekkarit ovat tulleet tunnetuiksi omaleimaisesta huumoristaan ja poliisityön asiantuntemuksesta. Sarjan neljännestä osasta Kylmä syli on kuvattu C Moren alkuperäissarja, ja sarjan 10. dekkari Kostajan merkki ilmestyy lokakuussa 2022. Dekkareiden lisäksi Rönnbackalta on julkaistu myös tietokirjoja.