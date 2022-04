HC Bergin näyttely avautuu yleisölle Salon taidemuseo Veturitallissa 14.5. alkaen

Salon taidemuseo Veturitallin kesän näyttely HC Berg tuo Saloon 14.5.-4.9.2022 monipuolisen kokonaisuuden kuvataiteilija Hans-Christian Bergin uusinta tuotantoa. Taiteilija HC Berg (s. 1971) on tullut tunnetuksi teoksista, jotka tekevät näkyväksi optisia ilmiöitä. Silmää askarruttavat työt vievät katsojan taiteen peruskysymyksen äärelle: miksi näemme niin kuin näemme? Berg käyttää monipuolisia materiaaleja leikaten laserilla terästä ja akryyliä, yhdistäen puhallettua lasia, keramiikkaa tai valmiita muovielementtejä. Myös valo on osa teoksia ja näyttelyn kokonaisuutta. Teokset ovat teknisesti vaativia ja viimeisteltyjä, Berg pyrkii teoksissaan esteettiseen virheettömyyteen.Veturitallin pääsalit täyttyvät töistä, joista suurinta osaa ei ennen ole esitelty näyttelyissä. Valtaosa teoksista on taiteilijan omistuksessa, mutta mukana on lainoja myös muista suomalaisista taidemuseoista.

Vuoden nuoreksi taiteilijaksi 2007 nimetty Berg on toteuttanut suuren mittakaavan julkisia hankkeita, joista viimeisin on Helsingin Kalasatamaan sijoitettu seitsemän metriä korkea veistos Nereidi (2021). Salon taidemuseossa nähtävät uudet, laserleikatuista metallilevyistä muodostuvat hahmot jatkavat Nereidin maailmaa. Kerrokselliset veistokset näyttävät erilaiselta eri suunnista katsottaessa. Mukana on runsaasti myös neonsävyillä pelaavia, reliefimäisiä ja seinälle installoitavia töitä. Värillisten elementtien ja ympyröiden ääriviivat eivät tarkennu, vaikka silmiä kuinka siristäisi. Säkenöivät akryyliveistokset hahmottuvat kauempaa katsottuna erilaisina kuin lähelle tultaessa. Myös teosten ympärille kajastavat säteet ovat osa teosta. Vanhan veturitallin korkeat ja pelkistetyt tilat luovat kiinnostavan kontrastin katsojan havaintokokemuksen kanssa pelaaville teoksille

Se, kuinka näemme ja koemme asioita ja kuvaamme havaintoja, rakentuu omien kokemustemme ja menneisyytemme pohjalta. Keskeisintä taiteilijan työskentelyssä on katsojan havaintokokemuksen haastaminen, teokset eivät välttämättä ole sitä, miltä ne ensi alkuun näyttävät. Elämme kuvatulvan aikaa ja kuvat ovat tehokas vaikuttamisen työkalu. Kuvilla voidaan harhauttaa. Siksi kaikkea näkökenttään tuotua ei pidä uskoa. Tämä tekee Bergin näyttelystä äärimmäisen ajankohtaisen – teokset pitää kohdata itse paikan päällä.

Kansainvälisesti työskentelevä HC Berg on valmistunut vuonna 2002 Taideteollisesta korkeakoulusta muotoilusuunnittelijaksi keraamisen taiteen ja lasitaiteen linjalta sekä Suomen Kuvataideakatemiasta. Bergin teoksia on esitelty useissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä niin kotimaassa kuin ulkomailla. Hänen teoksiaan kuuluu merkittäviin suomalaisiin ja kansainvälisisin taidekokoelmiin, ja hän on toteuttanut useita julkisia veistoksia.