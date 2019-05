He kamppailevat Vuoden nuori yrittäjä -palkinnosta

Vuoden nuori yrittäjä -kilpailun finaaliin ylsivät Espoossa toimiva kalakauppias Max Grönholm (28), konttiravintolayrittäjä Jarna Kaplas (32) Savosta, markkina- ja mielipidetutkimuksia tarjoava yrittäjä Johannes Karjula (31) Keski-Suomesta, marja- ja vihannestilaa pyörittävät Tiina ja Mikko Kohonen (30 ja 33) Etelä-Savosta sekä korkealaatuisen teen ja kahvin valmistukseen keskittynyt yrittäjä Arttu Muukkonen (34) Etelä-Karjalasta.

Vuoden nuori yrittäjä -kilpailu on Suomen arvostetuin nuorille suunnattu yrittäjäkilpailu. Kilpailussa painotetaan yritystoiminnan ansioita.

- Kilpailussa on edustettuna kunnianhimoisia ja aikaansaavia nuoria aikuisia. Todella inspiroivia yrittäjiä hienoilla kasvutarinoilla! On hienoa, että mukana on yksi esimerkki omistajanvaihdoksesta ja kivijalkakaupan pitäjästä. Jokainen finalisti on osannut laajentaa omaa toimintaa tehokkaasti, kannattavasti ja persoonallisesti. Jokainen kärkiviisikkomme yrittäjä työllistää myös muita ja tarjoaa korkealaatuisia tuotteita sekä palveluja kuluttajille. Näistä nuorista yrittäjistä on syytä olla ylpeä, Suomen Yrittäjien verkostopäällikkö Aicha Manai sanoo.

Valtakunnan Vuoden nuori yrittäjä julkistetaan Nuorten Yrittäjien Get Together -päätapahtumassa Kauhavan PowerParkissa 25.5.2019.

Max Grönholmin valttina henkilökohtainen palvelu

Max Grönholm perusti yrityksensä, Maxin Kalan, täysin kuluttajan näkökulmasta, erityisesti hieman pettyneen kuluttajan näkökulmasta. Yrittäjä päätti nostaa ”vanhat hyvät ajat” takaisin 2010-luvulle perustamalla kalakaupan modernilla twistillä. Tärkeimpänä myyntivalttina Maxilla on kalatuotteiden tuoreus, asiakaslähtöinen ja kokonaisvaltainen palvelu, ammattitaito keittiön omissa tuotteissa ja maustamisessa ja yrittäjän intohimoinen suhtautuminen ruoanlaittoon. Erityisen kannattavaa ja eettistä yrityksen toiminnasta tekee se, että hävikkiä ei synny.

Maxin Kalan ansiosta Kauklahteen, jota voidaan pitää pienenä kylämäisenä yhteisönä, tullaan ympäri pääkaupunkiseutua Herkkukadulle, jonka neljä Kauklahden ruoka-alan yrittäjää yhdessä ideoi. Maxin Kala työllistää yrittäjä mukaan lukien kolme henkilöä ympärivuotisesti ja lisäksi sesonkityöntekijöitä. Kasvua on näköpiirissä sen verran vahvasti, että lisärekrytointeja on tulossa.

Jarna Kaplas mullistaa ravintolamaailmaa

Erityisesti ravintola-alalla voi menestyä vain erottautumalla vahvasti. Jarna Kaplas, ravintolan omistaja, on kehittänyt täysin uudenlaisen ravintolakonseptin: merikonttiravintolan, jonka voi viedä paikkoihin, joihin kiinteät rakennukset eivät sovi. Konttiravintola Mortonissa suositaan paikallisten tuottajien raaka-aineita, jotka tekevät ravintolan burgereista erityisen maistuvia.

Konttiravintola Morton toimii erinomaisena esimerkkinä siitä, kuinka pienestä maalaiskunnasta lähtenyt yritys voi nousta maanlaajuisesti tunnetuksi brändiksi. Sesonkiaikana Mortonissa työskentelee 50 työntekijää viidellä eri paikkakunnalla.

Johannes Karjula ymmärtää kokemusten päälle

Johannes Karjulan yritys, Trustmary Group, etsii käsiinsä asiakkaansa asiakkaita, jotka kertovat vapaaehtoisesti omista kokemuksistaan ja tuottaa niistä sisällöt eri muodoissa. Yrityksen tehtävänä on auttaa asiakkaita tekemään parempia ostopäätöksiä aitojen todennettujen asiakaskokemusten perusteella. Uniikki konsepti tarinoiden ja tutkimusten tuottamiseen on herättänyt mielenkiintoa, sillä yritys on toiminut muutamassa vuodessa jo yli 900 asiakasyrityksen kanssa, ja uusia videoita syntyy viikossa yli 20 kappaletta.

Videotuotannon lisäksi Trustmary on kehittänyt verkkopalvelun jatkuvaan palautteen keräämiseen, suosittelijoiden löytämiseen ja keveiden suositusten julkaisuun. Työntekijöitä on 40.

Tiina ja Mikko Kohonen jatkavat sukutilaa

Tiina ja Mikko Kohonen jatkavat 1930-luvulta saakka perustettua Vierulan tilaa Mäntyharjulla. Tilan päätuotteita ovat marjat ja kesävihannekset, pakastekuivatut marjat, mansikkakuohujuomat ja glögit. Tilalla vallitsee monipuolinen ja laaja tuotevalikoima, jolla asiakkaita voidaan palvella kokonaisvaltaisesti. Yrittäjät ovat tuoneet 25 suoraa jakelusopimusta lähialueen pieniin ja suuriin kauppoihin. Yritys toimittaa kaikki tuotteensa omatoimisesti suoraan kauppoihin eikä käytä tukkua taaten jokaisen tuotteen laadukkuuden. Tilan tuotteiden laadusta kertovat myös monien vuosikymmenten mittaiset asiakassuhteet.

Vierulan tilan yrittäjät ovat jatkuvasti kehittäneet uusia tuotantotapoja ja tuotteita ja siten tuoneet pienelle markkina-alueelle lisää elinvoimaa. Työpaikan se tarjoaa 45 työntekijälle.

Arttu Muukkonen satsaa laatuun

Arttu Muukkonen on Suomen parhaan paahtimon (2018), Lehmus Roasteryn, toinen ylpeä omistaja. Erikoiskahviala on perinteisesti keskittynyt puhuttelemaan vain kahviharrastajia, mutta Lehmus Roastery on suunnannut viestinsä tavallisille ihmisille, jotka juovat kahvia ja haluavat juoda samaa kahvia. Yritys on rohkeasti investoinut uusiin tuotantolaitteisiin, jotka automatisoivat tuotantoa ja toimintoja, jotta kasvu on mahdollistunut. Paahtimolle on palkattu työntekijöitä samaa tahtia, kun tuotanto on kasvanut.

Kouluttaminen, kansainvälisissä tapahtumissa käyminen ja jatkuva oppiminen ovat yrityksen perustoimia, joilla se pysyy kansainvälisen kehityksen eturintamassa. Paahtimo työllistää omistajien lisäksi yhdeksän työntekijää.

Lehmus Roasteryn ilsäksi Muukkosella on myös muita yrityksiä.

Kisaan ehdotettiin lähes 400 nuorta yrittäjää

Finalistit valittiin Suomen Yrittäjien aluejärjestöjen järjestämien alueellisten alkukilpailujen 17 voittajan joukosta. Alkukilpailuihin ehdokkaita jättivät Suomen Yrittäjien paikallisyhdistykset sekä jäsenyrittäjät. Paikallisyhdistykset hyödynsivät ehdokasasettelussaan viime syksynä kansalaisilta kerättyjä ilmiantoja, joita tuli lähes 400.

Voittajalle 20 000 euroa

Vuoden nuori yrittäjä palkitaan 20 000 eurolla, toisen sijan saaja 7 000 eurolla ja kolmannen sijaan saaja 3 000 eurolla. Palkintorahat mahdollistaa Yksityisyrittäjäin säätiö. Sijoille neljä ja viisi yltävät finalistit saavat sarjayrittäjä Kim Väisäsen mentorikseen.

Vuoden nuoren yrittäjän valitsee raati, johon kuuluvat viime vuoden kilpailun voittaja, Laten Koneen yrittäjä Lasse Saarenpää, yrittäjä Kim Väisänen,SGN Groupin ja Yksityisyrittäjäinsäätiön Sam Nieminen ja Suomen Yrittäjien kenttäjohtaja Mari Kokko.