Hedin Mobility Groupin tilikauden tulos 2022: Vahva päätös konsernin historian parhaalle vuodelle

Hedin Automotive Oy on Hedin Mobility Groupin Suomen maayhtiö. Yhtiön autoliiketoiminnasta vastaavat Hedin Automotive Finland Oy ja Bavaria Finland Oy, jotka myyvät vuosittain yli 25 000 autoa ja suorittavat yli 200 000 huoltokäyntiä. Hedin Automotive Oy edustaa Suomessa yhdeksää automerkkiä: BMW, Ford, INEOS Grenadier, Mazda, MINI, Nissan, Opel, ŠKODA ja Subaru. www.hedinautomotive.fi

Hedin Mobility Group on yksi Euroopan suurimmista yksityisomisteisista autokaupan toimijoista. Konsernin palveluksessa on noin 7 750 henkilöä ja yhtiö toimii noin 260 toimipaikassa 13 eri maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 4,7 miljardia euroa ja se myi noin 137 000 autoa. Konserni edustaa yli 30 automerkkiä ja tarjoaa kaikki autokaupan palvelut sekä yksityis- että yritysasiakkaille. Liiketoimintoihin kuuluvat lisäksi Ford ja MG-merkkien maahantuonti Ruotsissa, BYD maahantuonti Ruotsissa ja Saksassa, Hongqi maahantuonti Ruotsissa ja Hollannissa, Renault, Dacia ja Alpine maahantuonti Ruotsissa ja Tanskassa, INEOS Grenadier, Dodge ja RAM maahantuonti Euroopassa, renkaiden ja varaosien tukkumyynti, autonvuokraamoketju Mabi Mobility, yksityisleasingyhtiö Car to GoSweden Ab, yritysleasingyhtiö Unifleet Ab sekä osaomistukset Pendragon PLC:stä ja iMove AS:stä. www.hedinmobilitygroup.com