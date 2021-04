Hei nuoret: nyt on jaossa 2000 euroa tapahtumiin ja projekteihin!

Vaasan nuorisovaltuusto myöntää avustuksia nuorten omaehtoiseen toimintaan. Avustusta voi hakea esimerkiksi nuorten järjestämään projektiin tai tapahtumaan, pienryhmien harrastustoimintaan tai osarahoitukseksi suurempaan projektiin. Hakuaika päättyy 30.4.2021.

Rahaa on jaossa yhteensä 2 000 euroa. Avustusta voivat hakea 13–29 -vuotiaista nuorista koostuvat ryhmät, jossa on vähintään kaksi nuorta. Ryhmän jäsenten on asuttava tai opiskeltava Vaasassa.

Avustusten avulla nuorisovaltuusto haluaa aktivoida muita nuoria toteuttamaan esimerkiksi tapahtumia, joista mahdollisimman moni nuori pääsee osalliseksi.

- Nuoret voisivat järjestää muille nuorille esimerkiksi lajikokeiluja eri urheilulajeissa, musiikki- tai tanssiesityksen, mopojen tuunauspäivän tai leffaillan tai tehdä vaikka lyhytelokuvan. Ja näiden järjestämiseen voi siis meiltä nyt saada rahaa, kertoo nuorisovaltuuston puheenjohtaja Alina Östergård.

Korona-ajan verkkotapahtumia

Koronaan liittyvien rajoitusten vuoksi esimerkiksi yleisötapahtumien järjestämiseen liittyy vielä paljon epävarmuutta.

- Jos nuoret hakevat ja saavat avustusta vaikkapa musiikkitapahtuman järjestämiseen, sen voisi tarvittaessa siirtää järjestettäväksi esimerkiksi live-striiminä verkkoon, kertoo nuorisoasiainkoordinaattori Anne-Mari Ikola.

Avustusta saavan hankkeen tulee olla nuorten suunnittelema, toteuttama ja se pitää lopuksi arvioida raportointilomakkeella.

Nuorisovaltuusto päättää avustuksien saajat ja avustusmäärät kokouksessaan 20.5.2021. Avustettu toiminta tulee järjestää kesä- ja joulukuun välisenä aikana vuonna 2021.