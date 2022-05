Heidi Hautala: Vihreän siirtymän on toimittava arktisen alueen asukkaiden eduksi

Kuusamossa 30.–31.5. kokoontuva Barentsin euroarktinen neuvosto keskittyy tapaamisessaan vihreään siirtymään ja sen vaikutuksiin arktiselle alueelle. Suomi toimii neuvoston puheenjohtajamaana. Siirtymä pois fossiilisista polttoaineista on lisännyt uusiutuvien energiaratkaisujen vaatimien kaivannaisten kysyntää maailmanlaajuisesti. Tällä on merkittäviä vaikutuksia arktiseen alueeseen.

“Vihreään siirtymään liittyy paljon ristiriitoja. Kaivostoiminnan ja turismin välinen eturistiriita tulee vielä ratkaista. Kansalaiset joutuvat toisinaan hakemaan muutosta lupaviranomaisten päätöksiin oikeusteitse tai jopa vetoamalla EU:n insituutioihin“, Heidi Hautala toteaa puheessaan.

“Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnalle osoitetuista valituksista ja pyynnöistä on selkeästi nähtävissä, kuinka eri puolilla Eurooppaa on paljon parannettavaa kansalaisten mahdollisuuksissa osallistua kaivostoiminnan ympäristövaikutusten arviointiin.”

Euroopan parlamentti on arktista aluetta koskevassa päätöslauselmassaan painottanut YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden huomioimista arktisen alueen yritystoiminnassa.

“Yritysten tulee huolehtia ympäristön ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta toiminnassaan. Keskeinen elementti YK:n periaatteiden noudattamisessa on varmistua sidosryhmien tehokkaasta, merkityksellisestä ja riittävään tietoon perustuvasta kuulemisesta kaikissa vaiheissa”, Hautala jatkaa.

Hautala nosti puheessaan esiin alkuperäiskansojen aseman. Ilmastonmuutos ja teknologian muutokset vaikuttavat kielteisesti perinteisiin elintapoihin ja voivat vieraannuttaa alkuperäiskansoihin kuuluvat perinteisiltä asuinalueiltaan ja kulttuureistaan.

“On varmistettava, että vihreä siirtymä on eduksi alkuperäiskansoille, ei heiltä pois. Kaikissa toimissa täytyy turvata arktisen alueen paikallisten yhteisöjen ja asukkaiden aktiivinen osallistuminen. Kehityshankkeille ja lainsäädännölle, joilla on vaikutuksia paikallisiin yhteisöihin, on haettava vapaa tietoon perustuva ennakkosuostumus alkuperäiskansoilta.”

Euroopan parlamentti on vaatinut kaikkia EU:n jäsenmaita saattamaan viipymättä voimaan ILO:n alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen. Suomi ei ole sopimusta vielä ratifioinut.

Venäjän jäsenyys Barentsin euroarktisessa neuvostossa on jäädytetty Ukrainan sodan seurauksena.

“On syytä pitää mielessä Venäjän kansalaisyhteiskunnan ja vapaan median merkitys Barentsin alueelle. Tapasin viime viikolla Riiassa Venäjän vapaan median edustajia Novaja Gazetasta ja Meduzasta, jotka ovat siirtäneet toimintansa EU-maihin. Heidän työllään on ollut suuri merkitys tietoisuuden lisäämisessä Barentsin alueen haasteista. Kannustan pohtimaan, voiko Barentsin yhteistyössä löytää tapoja tukea hallinnosta riippumattomia liikkeitä ja medioita niiden tukalassa tilanteessa“, Hautala sanoo.