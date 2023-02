Heidi Kilpeläisen videoteos Land of Dreams Vaasan Taidehallissa 18.2.–16.4.2023

Land of Dreams (suom. Satumaa) on 3-kanavainen videoteos Heidi Kilpeläisen vuosina 2017─2018 toteuttamasta Lauluvastaanotto (Tango Therapy) -performanssiprojektista. Taiteilija kiersi vastaanottokeskuksissa, sekä sotainvalidien ja -leskien kodeissa laulamassa yhdelle ihmiselle kerrallaan. Laulun vastaanottaja sai halutessaan vastavuoroisesti laulaa Kilpeläiselle laulun omalla kielellään.

Performanssi perustuu kahden ihmisen kohtaamiseen, jossa melodia toimii kielivaikeuksista huolimatta rajoja rikkovana kommunikointikeinona.

Land of Dreams -videoteoksessa kuulemme sotainvalidien ja leskien muistoja sodasta; esimerkiksi Eino Kinnusen kertomista partisaanimurhista ja evakkoon lähdöstä. Vastaanottokeskusten asukkaat laulavat Kilpeläiselle omilla kielillään ja kertovat samankaltaisista kokemuksista. Kertomukset ja pienieleiset laulut punoutuvat kokonaisuudeksi, jossa ihmisen läsnäolo, sotien aiheuttamat traumat ja tunteet ovat keskipisteessä.

Koronaepidemia muutti maailmaa ja vaikeutti ihmisten tapaamista kasvotusten. Pandemiasta aiheutuneet rajoitukset herättivät kysymyksiä toisen ihmisen kohtaamisen, läsnäolon, sekä myötätunnon tärkeydestä. Kuinka merkityksellistä näiden taitojen harjoittaminen on ihmiskunnan kehitykselle?

Projektia ovat tukeneet Koneen Säätiö, Taiteen edistämiskeskus (Taike), Beaconsfield Gallery, Suomen Britannian- ja Irlannin-instituutti sekä Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus (AVEK).

Heidi Kilpeläinen (1966, Lappeenranta) tarkastelee kuvataiteen ja musiikin risteymiä ja sulauttaa niitä keskenään kokonaistaideteoksissaan, jotka yhdistävät toisiinsa video-, installaatio- ja performanssitaidetta. Kilpeläinen on järjestänyt näyttelyitä ja performansseja gallerioissa sekä arvostetuissa instituutioissa, kuten Kiasmassa (2005, 2019), Kajaanin taidemuseossa (2019), Tate Modern / Tate Exchangessä (Lontoo, 2018) ja Beaconsfield Galleryssä (Lontoo, 2018). Kuvataidetuotantonsa ohella Kilpeläinen on levyttänyt musiikkia HK119-avatarnimellä ja julkaissut kolme albumia lontoolaisen levy-yhtiön One Little Independentin kautta. Kilpeläisen taidetta on tänä keväänä nähtävillä myös Helsingissä. Taiteilijan uusin teos on esillä Valokuvagalleria Hippolytessä 3.–26.3.2023.

