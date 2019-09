Heidi Mäkinen on uusi Master of Wine

Heidi Mäkinen on neljäntenä suomalaisena suorittanut viinialan kansainvälisesti arvostetuimman Master of Wine -tutkinnon. Kyseessä on korkein ja vaikeimmin saavutettava gastronomiaan liittyvä ammattitutkinto, jonka on suorittanut koulutuslinjan aloittamisvuodesta 1953 lähtien kaikkiaan vain 390 ihmistä 30 maasta. Heidi Mäkinen saa MW-todistuksensa marraskuussa järjestettävässä valmistujaistilaisuudessa yhdessä 13 muun vuonna 2019 tutkinnon suorittaneen viinialan huippuammattilaisen kanssa.

Lontoossa sijaitsevan Master of Wine -instituutin myöntämä Master of Wine (MW) on maailman arvostetuin viinialan titteli. Sen saavuttaakseen tulee todistaa syvällinen osaaminen paitsi kaikesta viiniin ja viinikulttuuriin liittyvästä, myös osoittaa ymmärtävänsä erittäin laajasti viinin yhteiskunnallinen, taloudellinen ja terveydellinen merkitys haasteineen ja mahdollisuuksineen. 12 vuoden ajan ensisijaisesti tamperelaisravintoloissa sommelierina työskennellyt Heidi Mäkinen läpäisi vaativan tutkinnon keskityttyään syvälliseen opiskeluun kolmen vuoden ajan.

”Unelman saavutus on huikea tunne. Jätin opintojen vuoksi päivätyöni Suomessa ja muutin Lontooseen 20 kuukaudeksi opiskelemaan ja työskentelemään viinien parissa. Näin pystyin maistamaan päivittäin lukemattoman määrän erilaisia viinejä ja verkostoitumaan muiden opiskelijoiden kanssa. Heidän kanssaan sparrasimme toisiamme ja maistoimme sekä analysoimme lähes kaiken, mitä viinimaailmalla on tarjota”, kertoo Master of Wine Heidi Mäkinen ja jatkaa: ”Koe on erittäin laaja ja auttaa ymmärtämään viiniä ja sen merkitystä todella monesta näkökulmasta.”

Viinistä kaikilta kanteilta

Master of Wine -koe sisältää useita osa-alueita. Näitä ovat viinin viljely ja tuotanto tarhoilla; viinin valmistusprosessi viinikellarissa; viinin rakenteen analysointi; viinin logistiikka, pakkaus, jakelu, markkinointi ja tuotemerkkien rakentaminen sekä viinin taloudelliset, terveydelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset.

Heidi Mäkisen lopputyö A critical assessment of Finnish on-trade wine education – satisfaction levels and opportunities for development and improvement käsitteli suomalaisen ravintola-alan viinikoulutuksen tasoa ja tarpeita sekä mahdollisuuksia sen kehitykseen.

MW-tutkintonsa viimeisessä vaiheessa Heidi Mäkinen palasi Suomeen ja aloitti syyskuun alussa Wine Ambassadorina maamme johtaviin huippulaadukkaiden viinien ja oluiden maahantuojiin kuuluvassa Viinitiessä. Uudessa toimessaan hänen päätehtävänään ovat viinikoulutus ja Viinitien edustaman viinisalkun kehittäminen. Mäkinen on aiemmin opiskellut Tampereen yliopistossa teatterin ja draaman tutkimusta, mutta suoritettuaan humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon hän seurasi intohimoaan työskennellä ravintola-alalla ja oppia samalla lisää viinistä.

Tutkinto avaa ovia

Master of Wine -tutkinnon suorittaneita kutsutaan arvioimaan viinikilpailuja ympäri maailmaa, luennoimaan viinikursseilla ja johtamaan maisteluita, viinitiloille analysoimaan viinejä sekä arvioimaan maailman hienoimpia yksityisiä kellareita. MW:t myös konsultoivat julkishallintoa sekä hotelleja, lentoyhtiöitä ja muita instituutioita viinikulttuurista.

”Tutkinto avaa luonnollisesti aivan uudenlaisia ovia, sillä meitä sen suorittaneita on kansainvälisesti edelleen niin vähän. Suomessa on ainutlaatuinen tilanne, sillä meillä on väkilukuun ja viinikulttuurimme ikään suhteutettuna MW:n suorittaneita erittäin paljon, eli neljä. Tässä on erittäin ilahduttavaa myös se, että meistä kolme on naisia”, iloitsee Heidi Mäkinen.

Suomen muut Master of Wine -tutkinnon suorittaneet ovat Essi Avellan, Taina Vilkuna ja Tuomas Meriluoto.

Viinitie Oy on vuonna 2003 perustettu viinejä, pienpanimo-oluita ja muita juomatuotteita sekä viinitarvikkeita maahantuova yritys. Viinitien juomavalikoima keskittyy persoonallisiin viineihin ja mielenkiintoisiin tuottajiin, joilla on tarina kerrottavanaan. Yhtiön liikevaihto on noin 4 miljoonaa euroa, työntekijöitä 11 ja tuotteita portfoliossa 600. Näistä laatuviinejä on 400 ja käsityö- sekä pienpanimo-oluita 200.