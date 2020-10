Heikentynyt energiavuosi syö tulosta – Tutkimus kertoo kuluttajien luottamuksesta

Saaristomaisema säilyy merikaapelin ansiosta Sundomissa 8.9.2020 08:12:00 EEST | Tiedote

Kesän aikana Vaasan Sundomin saaristossa on käynyt kuhina. Yhteensä noin puolitoista kilometriä sähkökaapelia on laskettu kaivinkoneella lautalta käsin meren pohjaan. Vaativa urakka on jatkoa viime vuonna alkaneelle Sulvan sähköverkon kehittämiselle ja tähtää parempaan sähkön toimitusvarmuuteen noin 1 300 Vaasan Sähköverkon asiakkaalla. Tarpeellisen linjan toteuttaminen merikaapelina mahdollistaa saaristomaiseman säilymisen muuttumattomana.