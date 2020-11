Heikentyvä koronatilanne Länsi-Pohjassa ja Pohjois-Ruotsissa huolestuttaa valmiustoimikuntaa (Pohjois-Suomi)

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta pohti 17.11.2020 pitämässään kokouksessa koronapandemian edellyttämiä alueellisia toimia puheenjohtaja, ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa ollaan edelleen taudin ilmaantumisessa perustasolla. Viikolla 45 tapahtui myös Oulussa käänne parempaan, mutta viruksen ryppäitä voi ilmaantua nopeasti uudelleen. Huolta herättää heikentyvä koronatilanne lähialueillamme Länsi-Pohjassa ja Pohjois-Ruotsissa.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa viime viikon 46 lopulla havaitut tartuntaketjut Oulun kolmessa hoivayksiköissä, kahdessa päiväkodissa ja Vuokatin urheiluleirillä on saatu jäljitettyä ja eristettyä nopeasti. Suurin osa tartunnoista tapahtuu edelleen koti ja perhepiirissä. Jäljitys toimii ja tartuntalähde jää epäselväksi vain yksittäisissä tapauksissa.

Harrastuksissa ja ravintoloissa viruksen torjuntatoimet ovat onnistuneet erittäin hyvin ja tartuntavaaran kanssa on opittu elämään. Ajantasainen tieto Pohjois-Pohjanmaan tautitilanteesta päivittyy oyskorona.fi -sivulle ja Kainuussa osoite on Sote.kainuu.fi >koronainfo. Viestintään ja tiedottamiseen on panostettu entistäkin päättäväisemmin.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Oulun kaupunki ovat yhteistyössä kehittäneet testaustoimintaa ja lisänneet näytteenoton kapasiteettia, joka on nyt riittävä. Talven varalle on tehty suunnitelmat drive-in testauksen siirtämiseksi sisätiloihin.

Aluehallintovirasto valmistelee parhaillaan joulukuuta koskevia kokoontumisrajoituksia, jotka julkaistaan perjantaina 20.11.2020.

Matkailukäytävästä tiedotetaan 10. joulukuuta

Valmiustoimikunta pohti uusia keinoja elinkeinojen toiminnan turvaamiseksi myös pandemian aikana.

Kainuussa toimii matkailun virusturvallisuutta kehittävä ryhmä, jonka ehdotukset matkailukäytävän edellyttämistä toimista ovat pitkällä. Matkailukäytävän yksityiskohdista tiedotetaan toimijoille 10. joulukuuta järjestettävässä laajassa webinaarissa.

Koillismaalla Rukalla on seurattu huolestuneena hiihtolajien kilpailutapahtuman perumisia muualla, kuten Norjan Lillehammerissa. Kuusamon Nordic-lajien talviurheilutapahtuman valmisteluissa on otettu huomioon niin terveysviranomaisten kuin kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n ohjeistukset kisojen turvalliseksi järjestämiseksi. Kuusamoon on tulossa tapahtumaan liittyen kaikkiaan kolme tilauslentoa Saksasta, Ruotsista ja Norjasta. Kisat voidaan järjestää noudattaen terveysturvallisia ohjeita niin matkojen, joukkueiden, järjestäjien, kuin kaikkien muidenkin osalta.

Kotimaista ja ulkomaista kausityövoimaa tarvitaan

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kuuli MTK-Pohjois-Suomen toiminnanjohtaja Matti Tyhtilän katsauksen kausityövoiman käytöstä elintarviketuotannossa. Alan yrittäjät ovat erittäin tyytyväisiä, että välttämätöntä kausityövoimaa on saatu niin kotimaasta kuin ulkomailta.

Kausityövoimaa tarvitaan jatkossakin. Ala on valmistellut runsaasti ehdotuksia, joilla huoltovarmuutta elintarviketuotannossa voidaan parantaa. Tavoitteeseen päästään poistamalla kannustinloukkuja, kehittämällä sähköisiä kanavia työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseksi sekä helpottamalla ulkomaisen työvoiman joustavaa saatavuutta. Myös neuvontapalvelut ja osaamisen kehittäminen työsopimusjuridiikassa on koettu tarpeellisiksi.

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontuu toistaiseksi kahden viikon välein. Seuraava kokous on 1.12.2020

