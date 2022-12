Heikentyvä talous vähentää tarvetta työllistää Pohjois-Pohjanmaalla

Kansainvälisen talouden epävarmuus ja laajasti kohonneet kustannukset vähentävät työntekijätarvetta Pohjois-Pohjanmaalla. Loppuvuodesta maakunnan työttömien määrä on kasvanut. Vielä lisäys ei ole määrällisesti merkittävä, mutta se viestii lähikuukausien suunnasta. Moni työnantaja on ilmoittanut käyttävänsä määräaikaisia lomautuksia sopeutuskeinona. Lomautettujen määrä lisääntyikin selvästi marraskuussa. Avointen työpaikkojen tarjonnassa on nähtävissä myös pudotusta aiemmasta.

Pohjois-Pohjanmaalla oli marraskuun lopussa 17 900 työtöntä työnhakijaa, mikä on 300 työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten. Maakunnan työttömyysaste oli 9,5 % ja koko maassa se oli 8,9 %. Maakunnan sisällä suhteellinen työttömyys vaihtelee suuresti. Alhaisin työttömyysaste oli Pyhännällä (4,2 %) ja korkein Pudasjärvellä (12,9 %). Oulussa työttömyysaste oli 10,8 %. Kolmasosassa kuntia työttömien määrä oli marraskuun lopussa korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten. Avoimia työpaikkoja on edelleen paljon tarjolla, mutta niiden määrä on laskussa. Marraskuun aikana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston alueella oli avoinna kaikkiaan 8 200 työpaikkaa, joista uusia avoimia työpaikkoja oli lähes 4 400. Työnantajat tarjosivat työpaikkoja erityisesti sote-alan osaajille (mm. lähihoitajat), palvelu- ja myyntityöntekijöille (mm. myyjät, kokit, tarjoilutyöntekijät) sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (mm. rakennustyöntekijät, konepaja- ja valimotyöntekijät). Pitkäaikaistyöttömien määrä jatkaa laskua ja vähintään yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli hieman alle 6 000. Määrä on 1 300 henkeä vähemmän kuin vuosi sitten ja 60 vähemmän kuin lokakuussa. Yli 2 vuotta työttömänä olleiden määrä on pysynyt koko vuoden samalla tasolla. Marraskuun lopussa heitä oli työttömänä lähes 3 400, mikä on 30 työtöntä vähemmän kuin lokakuussa. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli marraskuussa 2 500, mikä on noin 100 työtöntä enemmän kuin vuosi sitten. Talouden heikkeneminen vähentää määrä- ja osa-aikaisten työntekijöiden tarvetta. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä oli 500 alhaisempi kuin vuosi sitten (5 950). Työttömistä työnhakijoista miehiä oli 10 700 ja naisia 7 200. Vuoden 2021 marraskuusta miesten työttömyys on laskenut 230:lla ja naisten työttömyys 90:lla. Pohjois-Pohjanmaan aktivointiaste oli marraskuun lopussa 31,0 %. Yhteensä 8 000 henkilöä oli rekisteröity työllistymistä edistäviin palveluihin. Palveluissa olleista 39 % oli koulutuksessa: omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskeli noin 1 500 ja työvoimakoulutuksessa oli 1 600 opiskelijaa. Vuoden takaiseen verrattuna yksityiselle sektorille ja kuntiin työllistettyjen määrä kasvoi 400 henkilöllä. Myös vuorotteluvapaasijaisten sekä valmennuksessa ja työvoimakoulutuksessa olevien määrät kasvoivat vuoden takaiseen verrattuna. Omaehtoisesti opiskelevien määrä sen sijaan laski 15 % viime vuoden marraskuusta.







