Heikki Kangas on nimitetty Newsecin arviointiyksikön vetäjäksi

Heikki Kangas on nimitetty 1.1.2020 alkaen Newsecin arviointiyksikön vetäjäksi nimikkeellä Head of Valuation. Heikki on ollut Newsecissä vuodesta 2010 lähtien ja toimii tällä hetkellä Newsec Valuationissa nimikkeellä Deputy Head of Valuation. Nykyinen yksikön vetäjä Hannu Ridell jatkaa Senior Advisorin asemassa 30.6.2020 asti, jolloin hän jää eläkkeelle.

Heikki Kangas, Newsec

– Olen vakuuttunut siitä, että Heikki Kankaan nimityksen myötä Newsecin Valuation-tiimin kasvutarina Suomessa jatkuu. Parinkymmenen henkilön asiantuntijatiimi on markkinajohtaja Suomessa. Heikki on ollut Newsecissä lähes 10 vuotta, ja sinä aikana olemme kasvaneet alan ykköseksi. Olen ylpeä maan ykkösosaajista ja siitä, että voin jättää ruorin alan huippuasiantuntijalle, sanoo Hannu Ridell.



Newsecin arviointitiimi kuuluu Newsec Advisory Finland Oy:n yli 50 asiantuntijan joukkoon.



– Heikillä tulee olemaan merkittävä rooli osana Newsecin kansainvälistä tiimiä, kun tuemme Pohjoismaista ja Baltiasta kiinnostuneita kansainvälisiä ja kotimaisia sijoittajia Newsecin markkina-alueella. Lisäksi Heikki tulee viemään omalta osaltaan eteenpäin digitalisaatiokehitystä, joka on strategiamme keskiössä. Tavoitteenamme on olla digitalisaatiossa alan kärjessä, jotta voimme entisestään parantaa asiakaspalveluamme ja toimia tehokkaammin, kuvailee Mikko Tenhola, Head of Newsec Advisory in Finland.



– Olen innoissani ja ylpeä saamastani luottamuksesta ja nimityksestä. Arviointitiimin vahvat asiakassuhteet sekä korkea henkilöstötyytyväisyys ovat hyvä lähtökohta jatkaa kasvukehitystä. Newsecin kaupankäynnin, vuokrauksen, manageerauksen ja arvioinnin huipputiimien avulla tarjoamme asiakkaillemme laajimman palvelukokonaisuuden Suomessa ja Pohjoismaissa, Heikki Kangas toteaa.

