Heikki Willamon ja Kikka Niittysen pakahduttavan kauniit ja hiljaisen arvoitukselliset valokuvat kirjana

Intiimissä valossa: uutuuskirja Tero Puhan miesvalokuvista 22.9.2022 11:59:27 EEST | Tiedote

Valokuvataiteilija Tero Puhan uuteen kirjaan "Intiimi valo" on koottu parhaimmisto hänen muotokuvistaan, joita hän on ottanut vuosien varrella kohtaamistaan miehistä. Osa malleista on satunnaisia tuttavuuksia, osa läheisempiä ihmisiä, mutta kaikille kuville yhteistä on herkkä intiimiys ja äärimmilleen viritetty, silmää hivelevä esteettinen sulo. Kirja sisältää myös kirjailija Juhani Branderin ennenjulkaisemattomia runoja.