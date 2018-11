Heikki Willamon luontovalokuvia esillä Pohjanmaan museossa

Pohjanmaan museossa avautuu 16.11. valokuvataiteilija Heikki Willamon luontovalokuvanäyttely ”Myyttinen matka”, joka kertoo ihmisten ja eläinten vuosituhansia jatkuneesta suhteesta. Näyttelyn ovat tuottaneet Salon taidemuseo sekä Suomen valokuvataiteen museo ja se on esillä 17.2.2019 saakka.

Heikki Willamo (s. 1952) on karjalohjalainen valokuvataiteilija, luontokuvaaja ja kirjailija, joka on pitänyt lukuisia valokuvanäyttelyjä Suomessa ja ulkomailla sekä julkaissut parikymmentä kirjaa.

Willamo työskentelee enimmäkseen kotiseudullaan ja on erityisen kiinnostunut vanhan metsän elämästä ja tunnelmasta sekä muinaisesta kalliotaiteesta ja myyteistä kuvien takana. Häntä kiehtoo ihmisen ja eläinten välinen suhde ja yhteys – nyt ja menneinä aikoina. Willamon kuvat ilmaisevat syviä omakohtaisia elämyksiä luonnon ajattomuudesta, jopa sen pyhyydestä.

Inspiraation lähteenä luola- ja kalliotaide

Myyttinen matka on mielenmatka eläinkuvia tehneen ihmisen jalanjäljissä Lounais-Euroopan jääkautisista luolista Pohjolan avotaivaan alle. Se kertoo ihmisen vuosituhansia jatkuneesta suhteesta eläimeen ja pyrkii tavoittamaan muinaisen metsästäjän kokemuksen ja mielenmaiseman. Lähtökohtana ovat ihmiskunnan vanhimmat kuvat: kivikautinen luola- ja kalliotaide. Matkaoppaina toimivat karhut, hirvet, peurat, sukupuuttoon kuolleet alkuhärät, arobiisonit ja villihevoset.

Willamo on etsiytynyt kuvan tekemisen alkulähteille sisäisten näkyjen äärelle. Ne kumpuavat myyteistä, tarinoista, ilmestyksistä, unikuvista ja uskomuksista, joissa eläimillä on ollut toisenlaisia merkityksiä kuin nykyään. Willamo on kuvannut näyttelyn teoksia kuvausmatkoillaan Etelä-Suomesta Norjan Varankiin ja edelleen Jäämeren karujen maisemien äärelle.

Muusikko Kie von Hertzen on tuottanut näyttelyyn äänimaiseman ja valokuvataiteilija Perttu Saksa lyhytelokuvan Eläimen kuva, joka valottaa Willamon luontosuhdetta.

Heikki Willamon kirja Myyttinen matka on myynnissä näyttelyn yhteydessä.

Tuotantotukea näyttelylle ovat antaneet Amphion, Next Level Audio ja Rajala Pro Shop.

Tapahtumat

Näyttelyn yleisöopastukset pidetään sunnuntaisin 9.12.2018 sekä 13.1. ja 10.2.2019 klo 13 ruotsiksi ja klo 14 suomeksi.

Näyttelyn voi nähdä ilmaiseksi 4.1.2019.

Taiteilijatapaaminen pidetään lauantaina 19.1.2019 klo 14.



Lehdistökuvat: https://oc.vaasa.fi/index.php/s/UEvh7ofMgGCtXk6