Heikki Ylikangas käsittelee uudessa kirjassaan Kustaa Vaasan veristä aikakautta

Heikki Ylikankaan uuden kirjan aiheena on Ruotsin (ja siihen kuuluneen Suomen) kuningas Kustaa Vaasa ja tämän aikalaisvastustajat.

"Heikki Ylikangas räväyttää uudella kirjallaan – nyt hän läpivalaisee tuoreella otteella historiallisen hahmon, jonka aika tihkui verta, valtaa ja mammonaa." - Ilkka-Pohjalainen

Kustaa Vaasaa pidetään nykytutkimuksessa tyrannina. Vähemmän tunnettuja ovat ne henkilöt ja tahot, jotka koettivat ehkäistä hänen paisuvaa mahtiaan.

Kustaa Vaasa (1496–1560) eli nuoruusvuotensa pohjoismaisessa valtioliitossa, jota kutsutaan Kalmarin unioniksi. Varhaisin Kustaan vastustajista oli unionikuningas Kristian II. Suuren luokan konflikti syntyi siitä, että Kristian pyrki palauttamaan unionin täydelleen voimaan. Hän tahtoi alistaa myös Ruotsin, joka oli jo pitkään rimpuillut eroon unionista. Kustaa Vaasasta tuli Kristianin merkittävin vastapeluri.

Muut Kustaa Vaasan uhmaajat liittyvät siihen ajallisesti mittavaan vaiheeseen jolloin hän hallitsi Ruotsia kuninkaana (1523–1560). Niitä olivat katolinen kirkko, Lyypekki Hansan keskuskaupunkina ja Sture-suku monimutkaisin taustakuvioin. Tärkeimpiä vastustajista olivat oikeusoppinut Olaus Petri sekä kapinapäällikkö Nils Dacke.

Kustaa Vaasa ja hänen uhmaajansa -kirja on kauttaaltaan taattua Ylikangasta, sekä tyyliltään että todistelultaan. Heikki Ylikangas vastaa yhä niitä odotuksia, joita hänen nimeensä on totuttu liittämään.

Emeritusprofessori Heikki Ylikangas (s. 1937) on tunnettu ja arvostettu historiantutkija. Hän on julkaissut useita Suomen historiaa käsitteleviä tietokirjoja, muutamia näytelmiä ja kaksi romaania. Hänet on palkittu muun muassa Tieto-Finlandialla kirjastaan Tie Tampereelle (1994) ja tiedonjulkistamisen elämäntyöpalkinnolla.