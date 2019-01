Heimo Hokkanen kertoo Palosaaren historiasta 24.1. Vaasan taidehallissa

Heimo Hokkanen pitää Vaasan taidehallissa esitelmän Palosaaren historiasta torstaina 24.1. klo 16.

”Palosaaren pormestari” Heimo Hokkanen kertoo Palosaaren monipuolisesta historiasta tarinoiden muun muassa alueen yleisistä saunoista. Esitykseen sisältyy myös mielenkiintoista kuvamateriaalia.

Esitykseen on ilmainen sisäänpääsy, mutta paikkoja on rajoitetusti. Esitelmä on suomenkielinen ja sen kesto on noin 30 min.

Esitelmä liittyy Vaasan taidehallissa esillä olevaan näyttelyyn ”Pariisi, Lontoo, Präntöö”, jossa kerrotaan Palosaaren kaupunginosan historiasta, elinkeinoista, elämästä sekä tunnetuista ja tuntemattomista palosaarelaisista. Esillä on muun muassa valokuvia, karttoja ja taidetta. Näyttelyyn on ilmainen sisäänpääsy. Vaasan taidehalli on avoinna tiistaista sunnuntaihin klo 11-17.