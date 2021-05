Heimon Kala Oy uudistuu, uudeksi toimitusjohtajaksi Mikko Laavainen

Jaa

Suomen johtaviin kalataloihin kuuluva Heimon Kala Oy:n on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajakseen Mikko Laavaisen, KTM. Hän siirtyi perinteikkääseen kalankasvatus- ja jalostusyhtiöön toimittuaan aiemmin Leipurin Oyj:n toimitusjohtajana. Laavainen on luotsannut uudistumisia ja elintarvikkeiden kaupallistamista myös Raisio Oyj:n Benecol-liiketoiminnan johtajana sekä Danonen, Iittalan ja Unileverin palveluksessa. Heimon Kalan ruorissa Laavaisen tavoitteena on nostaa kuluttajien lautasille entistä enemmän ympäristöystävällistä kotimaista kalaa.

"Kala on terveellinen, luonnollinen, ilmastoystävällinen ja herkullinen proteiinin lähde. Kalalle pitää kuitenkin tapahtua samanlainen innovaatioiden vallankumous, kuin mitä muissa ruokaympyrän suurissa kategorioissa on viime vuosina nähty. Itämeren ympäristöystävällisimmäksi kalataloksi tähtäävällä Heimon Kalalla on vahva visio ja tavoite toimia noiden innovaatioiden veturina. Onkin hienoa päästä mukaan johtamaan tätä kehitystä ja nostamaan kotimainen kala siihen asemaan, mikä sille kuuluu”, kertoo toimitusjohtaja Mikko Laavainen ja lisää: ”Heimon Kalan kasvattamalla kirjolohella on myös valtava kansainvälinen potentiaali ja sitä viedään nyt jo esimerkiksi Japaniin sushikalaksi”.

Kalankasvatuksen ilmastoystävälliset ratkaisut

PRFoods-konserniin kuuluvalla Heimon Kalalla on omat kalantuotantolaitokset Kokkolassa ja Rengossa sekä kirjolohen kasvatusta Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Konserniin kuuluvat myös Britannian arvostetuin kalatalo, kuninkaallinen hovitoimittaja John Ross Jr. ja Coln Valleyn lohisavustamo Skotlannissa.

”Tavoitteemme on olla Itämeren ympäristöystävällisin kalankasvattaja ja olemme kumppaniemme kanssa luomassa uutta standardia ympäristön ravinnekuorman vähentämiseksi. Kalan kasvatuksen lisäksi myös sen jalostus ja pöytiin saattaminen tarvitsee uusia, paitsi kestäviä, myös kiinnostavia innovaatioita. Mikko Laavainen on erinomainen lisä tiimiimme ja johtamaan suomalainen kala nousuun myös maailmalla”, kertoo Heimon Kalan hallituksen puheenjohtaja Indek Kasela ja lisää, että yhtiöllä on yli 35 maata kattava kansainvälinen myyntiverkosto Suomessa valmistamiensa kalatuotteiden vientiin.

Heimon Kala Oy on perustettu Hämeenlinnassa vuonna 1980 kalakaupaksi ja sittemmin yhtiö on laajentunut Suomen suurimpiin kuuluvaksi kirjolohenkasvattajaksi ja kalatukkuriksi. Lohi ja äyriäistuotteissaan Heimon Kalan tavoitteena on siirtyä käyttämään ainoastaan ASC ja MSC -sertifioituja kalakantoja ja olla päästöneutraali viimeistään vuonna 2022. Heimon kalan tuotantolaitoksilla on korkeamman tason FSSC ja BRC - elintarviketurvallisuussertifikaatit. Yhtiön liikevaihto edellisenä tilikautena oli 47,2 miljoonaa euroa.

Heimon Kalan emoyhtiöllä, NASDAQ Baltic -pörssilistatulla PRFoods-konsernilla on merkittävä suomalainen omistajapohja. Yhtiö on erikoistunut kalankasvatukseen ja jalostukseen. Konsernin liikevaihto edellisenä tilikautena oli 78,3 miljoonaa euroa.