Heinäkuu oli Museokortti-käyntien kaikkien aikojen ennätyskuukausi – kortilla vierailtiin lähes 300 000 kertaa museoissa

Tänä kesänä Museokorttia on käytetty ennätysmäistä tahtia. Heinäkuussa rikottiin Museokortin historian kaikkien aikojen kuukausiennätys Museokortti-käyntien määrässä. Museokortilla maksettiin heinäkuussa 294 000 museovierailua, joka on 38 prosenttia enemmän vuoden takaiseen verrattuna.

Suomalaisten halu matkailla kotimaan monipuolisissa kohteissa näkyy myös Museokortin innokkaassa käytössä. Heinäkuussa Museokortilla maksetut käynnit rikkoivat kuukausiennätyksen. Museokorttia käytettiin kuukauden aikana enemmän kuin koskaan aiemmin.

Heinäkuussa Museokortilla tehtiin 294 000 museovierailua. Viime vuoden heinäkuu oli aiempi ennätyskuukausi, jolloin vierailuja tehtiin 213 000. Kasvua vuoden takaiseen on huimat 38 prosenttia. Museoilta saatujen tietojen perusteella kasvu on näkynyt erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa museoissa.

Myös Museokortin myynti kasvoi heinäkuussa 45 prosenttia edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna. Myynnin osalta erityisen hyvässä vauhdissa oli uusien Museokorttien myynti, joka puolestaan kasvoi peräti 74 prosenttia.

Koko kesäkausi 2020 on ollut Museokortille vahvaa kasvun aikaa. Kesä-elokuun lomasesongilla Museokorttia on käytetty museoissa 20 prosenttia enemmän vuoden takaiseen verrattuna. Myynti puolestaan on kasvanut 30 prosenttia. Jos museoiden toiminta pystyy jatkumaan syyskaudella normaalisti, arvion mukaan Museokortilla tullaan tekemään 1,5 miljoonaa museovierailua vuoden 2020 aikana.

– Maalis-kesäkuun koronakriisin aiheuttamasta sulkuajasta huolimatta olemme kasvu-uralla, ja tällä hetkellä Museokortti-vierailujen kokonaismäärä on samalla tasolla kuin viime vuonna. Suotuisaan kehitykseen on epäilemättä vaikuttanut kotimaanmatkailun suosio, mutta myös Museokortin aikaisempaa laajempi tarjonta, iloitsee Suomen museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä.

Tiedekeskus Heureka liittyi Museokortti-kohteeksi heinäkuussa, ja syksyllä uusina kohteina järjestelmään on tulossa Suomen valokuvataiteen museon uusi kohde K1 sekä Urheilumuseo, joka avautuu Helsingin uudistetulla Olympiastadionilla lokakuussa.

Museokortin käytön kasvu oli odotettavissa jo kesäkuussa. Museokortin asiakaskyselyssä selvisi innostus kotimaanmatkailuun ja itselle uusiin museokohteisiin. Museokortti-kohteita on jo reilusti yli 300 ympäri Suomen, Ahvenanmaalta Inariin. Museokohteet sijaitsevat kesälomareittien varsilla, joten kulttuurimatkan yhdistäminen muihin kesälomasuunnitelmiin koetaan helpoksi.

Vuoden mittaiselle kulttuurimatkalle on lähtenyt jo yli 300 000 suomalaista. Voimassa olevia Museokortteja on tällä hetkellä noin 200 000. Museokortti lanseerattiin vuonna 2015.