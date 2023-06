Heinäkuun 18. päivänä alkavalla Konneveden Naisten viikolla on tänä vuonna keskiössä neljän uniikin konsertin sarja – esiintyjinä Arja Saijonmaa, Vilma Jää, Tuomo & Markus, Timo Korhonen ja Uli Kontu-Korhonen

Konneveden Naisten viikko on jaettu kuuteen teemapäivään, joissa esiintyvät teemoihin erityisesti kuratoidut artistit.

Metsälaidun-päivänä 18.7. kuullaan muusikon ja Kaija Saariahon Innocence-uutuusoopperasta maailmantähdeksi nousseen Vilma Jään karjankutsuhuutoja kantelevirtuoosi Hanna Ryynäsen Saarijärven kanteleen säestämänä.

Sisu-päivänä 19.7. tutkitaan sisäistä voimaa kansainvälisen sisu-mentorin ja tutkijan Emilia Elisabet Lahden johdolla ja kuullaan savunpehmeää soulia americana-maustein Tuomo & Markus -duon tulkitsemana. Tuomo & Markus -duon tämän vuoden alussa julkaisema, käänteentekeväksi kotimaiseksi levyksi sanottu Game Changing -albumi on ollut kansainvälinen arvostelumenestys ja se sai esimerkiksi Helsingin Sanomien arviossa täydet viisi tähteä. Albumilla ja keikkakokoonpanossa vierailee muun muassa trumpetisti Verneri Pohjola, jolle juuri edesmennyt Kaija Saariaho sävelsi viimeisenä teoksenaan vielä kantaesittämättömän konserton HUSH. Tuomo & Markus tekee Konneveden ainutlaatuisen duokeikan lisäksi kesän aikana muutaman korkean profiilin bändiesiintymisen muun muassa Helsingin Savoy-teatterissa, Pori Jazz -festivaalilla ja Flow Festivalilla.

Voima-päivänä 20.7. on mahdollisuus tutustua metsäjoogaan kalevalaisin asanoin metsä- ja fysioterapeutti Virpi Poikolaisen ohjauksessa sekä kuulla Lumous-kuoron voimallisia lauluja.

Taide-päivänä 21.7. kuullaan musiikkia keskiajalta 1960-luvulle kitaristi Timo Korhosen ja sopraano, multi-instrumentalisti Uli Kontu-Korhosen esittäminä, harvinaisen soitinkavalkadin siivittämänä. Konsertilta on lupa odottaa poikkeuksellista taituruutta, sillä esimerkiksi kapellimestari-säveltäjä Esa-Pekka Salonen on luonnehtinut Timo Korhosta “kaikilla mittareilla mitattuna yhdeksi aikamme tärkeimmistä kitaristeista”.

Sauna-päivänä 22.7. oman saunakirjankin julkaissut kansainvälinen saunalähettiläs, laulaja-taiteilija ja maailmantähti Arja Saijonmaa johdattaa konsertissaan saunan ja sisun saloihin huippupianisti Petri Somerin säestämänä.

Viimeisenä Perhe-päivänä 23.7. paikallinen 12 naisyrittäjän varta vasten Naisten viikon vuoksi järjestäytynyt yhteisrintama “barokkaa” ja tarjoaa Suomalaisen Barokkiorkesteri FiBon konsertin Konneveden museon pihapiirissä. Maksuttomalle Barokkipiknikille ovat tervetulleita erityisesti perheet ja seurueet ja ikään ja kokoon katsomatta.

Naisten viikon tuottajan Kristiina Hurmerinnan mukaan ohjelma on rakennettu nykyajan ja historian risteyskohtiin. Saunalla, sisulla ja kolmella kalalla -kokonaisuus lähtee paikallisista perinteistä, silmukoi sekaan luontevasti ajankohtaisen ja modernin onnistuen luomaan myös uutta yhteistyötä.

– Minulta on kysytty monesti että “Mitkä kolme kalaa?” ja nehän ovat tietenkin Konnevedestä nousevat hauki, lohi ja muikku. Niillä sammutamme Naisten viikolla fyysisen nälän, mutta myös henki saa yllin kyllin inspiroivaa ravintoa. Tärkeä asia Naisten viikossa on paikallisen ja valtakunnallisen tietotaidon kohtaaminen. Naisista on moneksi. Kansainvälinen superstara ja hautaustoimiston sirkku tai oopperalavojen tuorein komeetta yhdessä paikallisen rautarouvan kanssa, samalla penkillä meidän museolla. Tämä kutkuttaa minua. Se haastaa, siitä syntyy sosiaalista liimaa, yhteisöllisyyttä. Vieraat saavat myös maistaa, miltä Konnevesi maistuu. Täällä leivotut leivät ja täällä pyydetyt ja käsitellyt kalat edustavat korkeaa perinteistä osaamista, Kristiina Hurmerinta muistuttaa.

NAISTEN VIIKKO 18.–23.7. 2023 Konneveden Museolla

Konserttien liput ovat myynnissä Tiketissä. Huom! Savutupaan mahtuu kerrallaan 40 henkeä kaikille onnistuneen esityksen takaamiseksi. Jokaiseen konserttiin myydään myös 10 €:n hintaisia näkörajoitteisia pihalippuja, musiikki kuuluu pihalle savutuvan avoimista ikkunoista. Väliaikatarjoilut eivät sisälly konserttilipun hintaan.

Museon alueelle on vapaa pääsy.





SAUNALLA, SISULLA JA KOLMELLA KALALLA – NAISTEN VIIKON OHJELMA:



18.7. tiistai: METSÄLAIDUN

Klo 18.00 Vilma Jää (laulu) & Hanna Ryynänen (Saarijärven kantele)

Väliajalla Kielen päällä Siikakosken lohileipää ja kihlat tuohella,

Irmeli Valkonen-Minkkinen

Konserttiliput savutupaan 40 € ja ulkokatsomoon 10 €

Ennakkoliput Tiketistä



19.7. keskiviikko: SISU

Klo 14.00 Sisäinen voima, kirjailija, Sisu-mentori ja tutkija TkT Emilia Elisabet Lahti

Vapaa pääsy

Klo 18.00 Game Changing, Tuomo & Markus -duo, savunpehmeää soulia, folkia, jazzia, americanaa

Väliajalla Kielen päällä savumuikut

Konserttiliput savutupaan 40 € ja ulkokatsomoon 10 €

Ennakkoliput Tiketistä



20.7. torstai: VOIMA

Klo 8.00 museon pihamaalla metsäjoogaa kalevalaisin asanoin, Virpi Poikolainen

Klo 18.00 Lauluja voimasta, Konneveden naiskuoro Lumous, väliajalla Pisankamunien maailmankaikkeus, tekstiilitaiteilija Sirpa Hasa

Vapaa pääsy kaikkiin päivän tapahtumiin



21.7. perjantai: TAIDE

Klo 18.00 Linnun laulua, musiikkia keskiajalta 1960-luvulle, Timo Korhonen (kitara), Uli Kontu-Korhonen (sopraano) instrumentteinaan dulcimer, organetto ja sinfonia

Väliajalla Kielen päällä haukipullia

Konserttiliput savutupaan 40 € ja ulkokatsomoon 10 €

Ennakkoliput Tiketistä



22.7. lauantai: SAUNA

Klo 18.00 Sauna, sisu ja Saijonmaa, Arja Saijonmaa (laulu) & Petri Somer (piano)

Väliajalla Kielen päällä perunarieskaa Sanna Tiihosen tapaan

Konserttiliput savutupaan 40 € ja ulkokatsomoon 10 €

Ennakkoliput Tiketistä



23.7. sunnuntai: PERHE

Klo 14–16 Koko perheen Barokkipiknik, Suomalainen Barokkiorkesteri FiBO

Vapaa pääsy

Lisätiedot:

Kristiina Hurmerinta

tel. +358 45 263 0307

hurmerinta.kristiina@gmail.com