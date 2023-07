Heinäkuussa Kulttuurikulmassa Ari Haimin valokuvia

Takaumia ja enteitä

Valokuvaan liittyy aina menneisyys. Kuva on otettu. Se oli silloin. Aika on ajanut aina kuvan ohi. Tämä kuvan kohdalla, mutta kuvan katsominen, näkeminen, havaitseminen on tässä ja nyt. Se on juuri elettävällä hetkellä silmissäsi ja sitä kautta mielessäsi. Se voi jäädä mieleesi asumaan.

Kuvasta välittyy joku jo nähty ja eletty ja se herättää katsojassa tunteen, muiston tai haaveen. Jos kuvaa vertaa esimerkiksi runouteen, havaintoprosessi on erilainen, mutta lopputulema voi olla hyvinkin saman kaltainen.

Valokuvan havaitsee kerralla, se aukeaa katsojan eteen kokonaisvaltaisena kokemuksena. Runo hahmottuu sana kerrallaan, kokonaisvaikutus tulee kun viimeinenkin tavu on omaksuttu. Valokuvan yksityiskohdat paljastuvat hitaammin tutkimalla kokonaishavainnon jälkeen.

Kuten todettua, kokonaisvaikutelma voi olla molemmissa yhtä intensiivinen ja lukijan tai katsojan omaa sisintä avaava. Pintaan voivat nousta kokemukset, haaveet ja omat unelmat. Koettu elämä muokkautuu tulevaisuuden kuviksi.

Nämä eivät olekaan enää ajan hetkestä kiinni. Mieli vapautuu ajasta ja paikasta.

Näyttelyyn olen koonnut näkymiä ja kokemuksia menneestä. Kuvaa tai oikeammin kuvanottohetken tunnelmia myös kuvan ulkopuolelta on työstetty ja analysoitu lopputulosta luotaessa.



Ari Haimi EFIAP, SksLE

-Freelance valokuvaaja

-Nordiska Förbundet för Fotografi, hallituksen jäsen

-Loviisan Kameraserura ry, hallituksen jäsen

-Suomen valokuvahistoriallisen seuran jäsen

Näyttelyyn pääsee tutustumaan vapaasti Kulttuurikulman aukioloaikoina 3. - 31.7.2023:

ma-pe 11-18

la 10-15

Tervetuloa!