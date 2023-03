Heinekenin entinen johtaja siirtyi Reaktorille

Reaktor on teknologiayhtiö, joka suunnittelee ja rakentaa alansa johtavia digitaalisia tuotteita ja palveluita asiakkaidensa kanssa. Vuonna 2000 perustetulla yrityksellä on toimistot Helsingissä, Turussa, Tampereella, New Yorkissa, Amsterdamissa, Lissabonissa, Tukholmassa ja Tokiossa.

Reaktorin johtoryhmän muut jäsenet ovat Koudijsin ja Pasasen lisäksi Chief Operating Officer Roni Ström, Chief Business Officer Pauliina Luhtanen ja Chief Financial Officer Ilkka Kosola.