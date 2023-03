Helander huutokauppaa Helene Schjerfbeckin kukka-aiheisen öljymaalauksen

Helander sai teoksen myytäväksi kuolinpesän toimeksiannosta ja sen aitous on todennettu Suomen johtavien asiantuntijoiden toimesta. Materiaalianalyyttisen tutkimuksen ja taidehistoriallisen tarkastelun perusteella teos on Helene Schjerfbeckin työ ja maalattu 1890-luvulla. Maalaus on kooltaan 24 x 15 cm.

Helene Schjerfbeck tunnetaan erityisesti pelkistetyistä omakuvistaan ja realistisista muotokuvistaan, mutta taiteilija maalasi myös kukka- ja hedelmäasetelmia läpi uransa. Schjerfbeckin tunnetummat kukka-aiheiset maalaukset kuvaavat ruusuja.

