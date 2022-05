Helatorstai on verenluovutukselle haaste – luovuttajia tarvitaan lisää

Toukokuun loppu ja kesäkuun alku ovat usein haastavaa aikaa verenluovutuksen kannalta ja verenluovuttajia on vaikeaa saada liikkeelle. Samaan aikaan potilaiden hoitoon tilataan paljon verivalmisteita.

”Viime viikkoina sairaaloihin on toimitettu enemmän verivalmisteita kuin mitä meillä on käynyt verenluovuttajia”, kertoo Veripalvelun tuotantojohtaja Ari Hemminki.

Veripalvelu pitää jatkuvasti vähintään neljän päivän varastoja, jotta verivalmisteita pystytään toimittamaan sairaaloille myös hätätilanteissa. Erityisesti verihiutaleet säilyvät luovutuksen jälkeen vain muutaman päivän.

Verenluovuttajien tarve korostuu helatorstaiviikolla, kun verenluovutuspäiviä on arkipyhän takia neljä normaalin viiden sijasta. Juuri nyt on tärkeää, että verenluovuttajia saadaan runsaasti liikkeelle lähipäivinä ja -viikkoina.

Veripalvelun toimipisteiden aukioloaikoja on juuri laajennettu ja tarjolla on aiempaa myöhäisempiä aikoja. Verenluovuttajat ovat tervetulleita kysymään myös ilman ajanvarausta, onko verenluovutukseen vapaita aikoja.

Näistä aiheista verenluovuttajat kysyvät juuri nyt

Allergiat ja verenluovutus

Suurin osa allergioista ja allergialääkkeistä ei estä verenluovutusta. Verta voi luovuttaa, mikäli allergiaoireet pysyvät kurissa esimerkiksi nenäsuihkeen, silmätippojen tai antihistamiinivalmisteiden avulla.

Matkustaminen voi vaikuttaa verenluovutukseen

Matkasta useimpiin Euroopan maihin ei tällä hetkellä tule lyhyttäkään estettä luovutukselle. Matkustaminen EU- ja EFTA- maiden ulkopuolelle aiheuttaa 28 vuorokauden luovutusesteen. Malaria-alueella oleskelun jälkeen on odotettava puoli vuotta ennen verenluovutusta.

Sairastetusta koronasta kahden viikon luovutuseste

Koronavirustartunnan jälkeen lievässä taudissa on ennen luovutusta odotettava vähintään 10 vrk oireiden alusta tai näytteenottopäivästä. Jos kuumetta on ollut yli 38 astetta, varoaika on 14 vrk paranemisesta. Vaikean, sairaalahoitoa vaatineen koronavirusinfektion jälkeen varoaika on kolme kuukautta.

Verenluovutustilaisuus paikkakunnallanne

Verta voi luovuttaa missä päin Suomea tahansa, riippumatta omasta asuinpaikkakunnasta. Alla olevasta listasta löydät seuraavien viikkojen verenluovutustilaisuudet. Lisäksi Veripalvelun toimipisteet palvelevat yhdeksässä kaupungissa.

Kaikki verenluovutuspaikat löydät kalenterista Veripalvelun verkkosivuilla.

Ajan verenluovutukseen voi varata osoitteessa veripalvelu.fi/ajanvaraus.

Verta voi luovuttaa ensimmäisen kerran 18–59-vuotiaana. Säännöllisesti luovuttava voi jatkaa siihen asti, kunnes täyttää 71 vuotta. Oman soveltuvuutensa luovuttajaksi voi testata helposti Sovinko luovuttajaksi -nettitestillä.

Luovutustilaisuudet 23.5.–3.6.

Maanantai 23.5.

PORI, klo 12.30-17.30, Srk-sali, Itäpuisto 14

ÄHTÄRI klo 13-17.30, Seurakuntakeskus, Keskuskuja 3

KUUSANKOSKI, klo 13-18, seurakuntakeskus, Maunukselantie 3

HELSINKI KONTULA klo 14-18, Mikaelinkirkko, Emännänpolku 1

LIMINKA klo 14.00-18.00 , Seurakuntatalo, Pappilantie 6

Tiistai 24.5.

FORSSA klo 13-18, seurakuntatalo, Kartanonkatu 16

AKAA klo 14-18, Akaan Srk-sali, Sontulantie 1

VANTAA TIKKURILA klo 14-18, Kauppakeskus Tikkuri (2.krs, UFF:n yläpuolella), Asematie 4-10

Keskiviikko 25.5.

VANTAA TIKKURILA klo 11.30-16, Tiedekeskus Heureka, Kuninkaalantie 5

SIPOO klo 13-18, seurakuntatalo, Iso Kylätie 1

VARKAUS klo 13-17 Warkaus sali, Kauppatori 6

NAANTALI klo 13-18, Naantalin seurakuntakeskus, Piispantie 2

NOKIA klo 13.30-18.00, Kerhola, Souranderintie 13

Perjantai 27.5.

VAASA klo 12-17, Kulttuuritalo Fanny, Kirkkopuistikko 34

SALO klo 12-17, VPK:n talo, Asemakatu 3

HYVINKÄÄ klo 13-18, Järjestötalo, Munckinkatu 49

YLÖJÄRVI klo 13.30-18, Seurakuntakeskus, Kirkkotanhuantie 1

VANTAA HAKUNILA klo 14-18, kirkko, Hakunilantie 48

Maanantai 30.5.

HAAPAVESI klo 12.30-16.30, Koulutuskeskus Jedu, Teollisuustie 2

LAIHIA klo 13-17.30, Nuorisoseurantalo, Alkiontie 6

HUITTINEN klo 13-18, Srk-talo, Papintie 1

RIIHIMÄKI klo 13.30-18.30, Kirkkopuiston seurakuntakoti, Kirkkopolku 2

EURAJOKI klo 14-18, Seurakuntakeskus Tapuli, Kukkapolku 2

Tiistai 31.5.

KAJAANI klo 12.15-16.15, Linnantauksen seurakuntakeskus, Kaplastie 2

EURA klo 13-18, Seurakuntakeskus, Sorkkistentie 3

KOTKA KARHULA klo 13-18, seurakuntakeskus, Karhulantie 33

Keskiviikko 1.6.

LAPPEENRANTA klo 13-18, Tirilän työväentalo, Onninkatu 6

JOENSUU klo 13-17, Pääkirjasto, Koskikatu 25

LAMMI klo 14-18, Turvantalo, Mommilantie 7

Torstai 2.6.

KAUSTINEN klo 13-17.30, Seurakuntakeskus, Siltatie 3

KOUVOLA klo 13.00-18.00, seurakuntakeskus (käynti Hovioikeudenkadun puolelta), Savonkatu 40

ÄÄNEKOSKI klo 13-17, Seurakuntatalo, Vellamontie 1 A

LAITILA klo 13-18, Urheilutalo, Urheilutie 9

KLAUKKALA klo 14-19, kirkko, Ylitilantie 6

Perjantai 3.6.

RAUMA klo 11.30-17, Poselli, Nortamonkatu 12

HÄMEENLINNA klo 12-17, Hämeen Suoja, Palokunnankatu 12

UUSIKAARLEPYY klo 13-17.30, Seurakuntakoti, Kustaa Aadolfinkatu 5

JÄRVENPÄÄ klo 13-18, Järvenpää-talo, Hallintokatu 4

LOHJA klo 13-18, Työväentalo, Kalevankatu 1

Veripalvelun toimipisteet