HELEN JA SUMITOMO SHI FW (SFW) YHDISTÄVÄT VOIMAT: VUOSAAREN BIOLÄMPÖLAITOKSELLE SFW:N KATTILATEKNIIKKAA

Helenin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035, ja kivihiilestä luovutaan jo aiemmin. Vuosaareen rakennettavassa uudessa biolämpölaitoksessa käytetään Sumitomo SHI FW:n koeteltua kattilatekniikkaa.

18. helmikuuta, 2020 - Sumitomo SHI FW (SFW) on allekirjoittanut sopimuksen Helen Oy:n kanssa CFB -kattilalaitoksen kokonaistoimituksesta Vuosaaren uuteen biolämpölaitokseen, laitoksen polttoaineteho on 220 MW ja se käyttää pääpolttoaineena metsätalouden sivutuotteena syntyvää metsähaketta.

SFW toimittaa ja asentaa kattilalaitoksen apulaitteineen, savukaasun puhdistuslaitteet sekä niihin liittyvät laitosrakennukset. Uusi bioenergiayksikkö rakennetaan Helenin nykyisen Vuosaaren voimalaitoksen yhteyteen ja se otetaan tuotantokäyttöön lämmityskaudella 2022-2023.

"Me SFW:llä olemme innokkaasti mukana kehittämässä hiilineutraalia tulevaisuutta yhdessä Helenin kanssa. Yhtiönä olemme ylpeitä siitä että innovatiivinen CFB biopoltto -tekniikkamme on valittu yhdeksi ratkaisuksi Helenin luopuessa vaiheittain kivihiilen poltosta. Vuosaaren biolämpölaitokseen tuleva teknologiamme on käytössä lähes 20 maassa ja yli sadassa laitoksessa, mukaan lukien vastikään käyttöönotetut yksiköt Lahdessa, Ruotsissa, Koreassa ja Japanissa. Toimittamamme uusiutuvan energian ratkaisut vähentävät fossiilienergian aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä noin 30 miljoonaa tonnia joka vuosi" sanoo Sumitomo SHI FW:n CEO Tomas Harju-Jeanty.

Sumitomo SHI FW (SFW) on energia-alan teknologian ja tuotekehityksen edelläkävijä koko maailmassa. Yhtiön ydinosaamista on korkean hyötysuhteen matalapäästöinen leijukerrosteknologia ja erityisesti CFB- eli kiertopetikattilat. Olemme toimittaneet yli 500 kiertopetiteknologiaan perustuvaa kattilayksikköä ympäri maailmaa eri voimantuottajille ja teollisuudelle.

