Helen Olympiastadionin kumppaniksi – tavoitteena stadionin energiatehokkuuden parantaminen

Stadion-säätiö haluaa optimoida Olympiastadionin energiatehokkuuden, ja Helen tarjoaa ratkaisut energiatehokkuuden parantamiseen. Stadion-säätiö ja Helen allekirjoittivat yhteistyösopimuksen energia- ja markkinointiyhteistyöstä.

Suomen suurin tapahtuma-areena Helsingin Olympiastadion valmistautuu ovien avautumiseen vuonna 2020. Uudistamisen yhteydessä stadionin talotekniikka uusitaan kokonaisuudessaan ja käyttöön otetaan uusia ympäristö- ja energiaystävällisiä ratkaisuja.

Olympiastadion lämpiää Helenin kaukolämmöllä ja viilenee kaukojäähdytyksellä, jonka avulla hukkalämpö kierrätetään takaisin kaukolämpöverkkoon. Stadionin nurmen lämmitys vaihtuu uudistamisen yhteydessä aikaisemmin käytetystä sähköstä kaukolämmitteiseksi.

Osana yhteistyötä Olympiastadionin katolle suunnitellaan aurinkovoimalaa, jonka paneelit ovat Helenistä vuokrattavia nimikkopaneeleja. Uudistamisen yhteydessä Helen toimittaa stadionille lisäksi sähköautojen latauspisteet. Latauspisteet tukevat Olympiastadionin ja Helenin yhteiskuntavastuun kestävää kehitystä tavoitteena ilmastonmuutoksen hillitseminen sekä ympäristömyönteisen autoilun edistäminen.

”On hienoa olla mukana mahdollistamassa Olympiastadionin uutta aikakautta. Toimittamillamme ratkaisuilla, kuten aurinkovoimalalla, sähköautojen latauspisteillä, kaukolämmöllä ja kaukojäähdytyksellä voimme edistää stadionin vastuullisuustavoitteita”, sanoo Helenin markkinointi- ja viestintäjohtaja Sohvi Salmelin.

”Iloitsemme, että Helen on mukana Olympiastadionin uudella aikakaudella. Yhteistyön tavoitteena on stadionin energiatehokkuuden optimointi. Markkinointikumppanuuden osalta Helenillä on toimialallaan markkinoinnillinen yksinoikeus stadionin tuotemerkin, tunnusten ja oikeuksien käyttöön”, kertoo Olympiastadionin markkinointi- ja viestintäjohtaja Marju Paju.

