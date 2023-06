Helena Liikanen-Renger kuvaa uutuuskirjassaan maailmankansalaisen juurettomuutta

Kun Helena Liikanen-Renger muuttaa perheineen Yhdysvalloista Ranskaan, mieli lepattaa kauan: miten lapset kokevat muuton, kuinka oma pää kestää, jatketaanko vielä matkaa vai ollaanko nyt perillä?

Siirtymien eri tarvitse aina liittyä tavarakonttien pakkaamiseen. Joillekin perheenlisäys, avioero tai työpaikan vaihtuminen voivat herättää välitilan tunteita. Yhteistä eri siirtymille on vanhasta irtipäästäminen.

Koti-ikävä, rebonjour sukeltaa muutoksen synnyttämään välitilaan. Epävarmuuden keskellä varmaa on se, että muutos on aina suuri seikkailu.

“Sosiaalisessa mediassa maailmaa kiertävien elämä näyttää jännittävältä, jopa ihailtavalta. Siirtymät uuteen kotimaahan kuitataan Instagram-kuvista koostetuin kuvagallerioin, viiltävistä jäähyväisistä kirjoitetaan ylevin ”elämä on matka” -tyyppisin mietelausein ja muuttoremontitkin näyttävät vitsikkäiltä kaaoksilta. Oikeassa elämässä siirtymiin kuuluu kuitenkin valtavasti sotkua, loputtomia itkunpurskahduksia ja väsyttäviä välitiloja, joissa ei tunnista enää itseään, saati läheisimpiään”, toteaa Liikanen-Renger.

Suomesta ulkomaille muuttaa vuosittain noin 9 000–10 000 ihmistä, ja usein he ovat koulutettua väkeä. Tärkeimmät syyt ulkomaille muuttoon liittyvät uraan, puolison kotimaahan, elämyksiin, opiskeluun tai kielen oppimiseen. Ulkomailla asuvia Suomen kansalaisia on Siirtolaisuusinstituutin mukaan noin 300 000. Koti-ikävä, rebonjour antaa äänen myös muille maasta toiseen muuttaneille, jotka kertovat lyhyissä haastatteluissa omasta kokemuksestaan lähtömaasta ja asettumisestaan uuteen maahan. Lisäksi he kertovat koti-ikävästään.

Liikanen-Renger pohtii kiinnostavasti transitiota, siirtymää ja kaipausta jonnekin. Perheen päästyä uuteen kotiinsa hajuvesikaupungissa Grassessa Helena ajattelee mylleryksen kestäneen noin vuoden verran. Sen jälkeen elämä alkaa tuntua taas elämisen arvoiselta – mutta myös mieltä alkaa taas kutkuttaa: joko nyt olemme perillä vai vieläkö muutamme jonnekin?

Helena Liikanen-Renger (s. 1977) on viestijä, toimittaja, kirjailija, ja hän rakastaa kansainvälistä elämää. Hän luonnehtii itseään myös näillä sanoilla: elämännälkäinen aikuinen nainen, jouluintoilija ja ranskalaiseen rakastunut.

Koti-ikävä, rebonjour on arvostelu- ja käsittelyvapaa 2.8.2023. Teos ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Helena Liikanen-Rengerin itsensä lukemana äänikirjana. Samaan sarjaan kuuluvat tekijän aiemmat kirjat Mon amour ja Maman finlandaise.

