Helena Nuutisen uutuuskirja kutsuu etsimään uudelleen elämän merkitystä vanhojen puiden ääreltä!

Karjalais-ortodoksisesta mielenmaisemasta ja kansanuskosta ammentava teos muistuttaa meitä juuristamme ja niiden merkityksestä aikana, jolloin suhteemme luontoon on koetuksella.

”Puhun hiljaisuutta, jota harva enää nykyään haluaa ymmärtää. Se on ikivanha kieli ja yhteinen niille puille ja niille ihmisille, jotka ovat eläneet lähellä toisiaan ja tutustuneet toisiinsa juurtensa välityksellä."

Helena Nuutisen Puukuiskaaja (Basam Books 2021) saattelee lukijansa metsäpolulle kutsumaan metsän pyhyyttä, ajattomuutta ja syvää rauhaa. Nuutinen ammentaa teokseensa karjalais-ortodoksisesta mielenmaisemasta, muinaisesta viisaudesta sekä kansanuskosta.



Puukuiskaaja kertoo tarinan Siljasta, joka vie kyläläisiä metsän ”ohuille paikoille”, metsänpeittoon. Niissä näkyvän ja näkymättömän maailman raja on olematon, ja näkymä toiselle puolelle avautuu: arkimaailmaan leikkautuu pyhyyden ja ajattomuuden todellisuus. Silja ja häneltä apua hakevat kyläläiset pääsevät kuuntelemaan sielunsa pyhää hiljaisuutta, luonnon ikuista viisautta ja muinaisten, esiäitien parantavaa hyrinää, pyhää naiseutta.

”Metsässä on aina sama aika, siellä tuoksuu samalta kuin on tuoksunut aikojen alussa. Hongat humisevat ikuisuutta.”

Lukija saa astella vartijapuun oksien alta esiäitien ja parantajien metsään, sielukivelle, parannussaunaan, ohjaajavanhusta tapaamaan, yrttipellolle, surun karsikkoon, pyhään pihlajapiiriin. Puukuiskaaja näyttää meille tien omille juurillemme – takaisin kotiin.

”Aikaa ei enää ole. Siellä kaikkein syvimmällä, kaiken hidastumisen ja pysähtymisen sisällä, ohuen sumuverhon takana kohtaat ikuisuuden. Tulet sielun metsään.”

Kirjailijasta

Muuramessa asuva Helena Nuutinen on tehnyt pitkän uran kouluttajana, äidinkielen ja vuorovaikutustaidon opettajana, esiintyvänä taiteilijana ja yrittäjänä omassa Mielenkieli-yrityksessään. Puukuiskaaja on hänen neljäs teoksensa. Helena on kolmen lapsen äiti ja kuuden lapsenlapsen mummo.