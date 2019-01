Helena Sauramo Delta Auton toimitusjohtajaksi

Yhtiö panostaa asiakaskokemukseen.

Delta Auto Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty yhtiön talousjohtaja Helena Sauramo, KTM, 37. Hän ottaa toimitusjohtajan tehtävän vastaan yhtiön nykyisen toimitusjohtajan Pekka Ryynälän jäädessä eläkkeelle. Siirtymävaiheessa Ryynälä jatkaa yhtiössä hallituksen neuvonantajana alkuvuoden ajan.



”Delta-konserni on viime vuosina käynyt läpi menestyksekkään rakennemuutoksen”, sanoo yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Pättiniemi. ”Pekka Ryynälä on tehnyt erinomaista työtä erityisesti palveluverkostomme kehittämisessä. Kiitämme häntä lämpimästi ja toivotamme hänelle erinomaisia, hyvin ansaittuja eläkepäiviä.”



Uuden toimitusjohtajan kanssa Delta Auto Oy keskittyy asiakaskeskeisen kulttuurin vahvistamiseen ja monikanavaiseen asiakaspalveluun.



”Panostamme voimakkaasti asiakaskeskeisyyteen ja -tyytyväisyyteen”, Sauramo sanoo. ”Tärkeä osa tätä työtä on digitaalisen asiakaspolun kehittäminen. Onnistuaksemme meidän tulee kyetä luomaan poikkeuksellisen hyvä työilmapiiri. Tämä kehityssuunta antaa työllemme merkityksen asiakkaiden luottokumppanina.”



Helena Sauramo on ollut Delta-konsernin palveluksessa maahantuonnin ja vähittäiskaupan eri tehtävissä vuodesta 2010.



”Delta Auto jää hyvin käsiin”, sanoo Pekka Ryynälä. ”On hienoa, että uusi johtaja nousee yhtiön omista riveistä. Olimme hallituksen kanssa yhtä mieltä siitä, että Helena on oikea ihminen jatkamaan yhtiön kehitystarinaa yhdessä loistavan henkilöstömme kanssa.”