Hellapolisiina tunnettu Kati Jaakonen SDP:n eduskuntavaaliehdokkaaksi

Helsingin SDP:n eduskuntavaaliehdokkaaksi nimetty Kati Jaakonen on helsinkiläinen ruokakirjailija ja yrittäjä, joka pyörittää miehensä kanssa ruokaan keskittyvää Hellapoliisi-yritystä. Yritys tekee esimerkiksi kuvauksia ja julkaisee keittokirjoja.

Yrittäjänä Jaakonen aloitti ollessaan neljän lapsen yksinhuoltaja ja yrittäjyys sekä siitä puhuminen onkin hänelle tärkeä vaaliteema. Hän haluaa tuoda esille omaa tietämystään pienyrittäjän haasteista sekä siitä, millaiset keinot innostavat yrittämään tai estävät sitä.

Jaakonen haluaa vähentää vastakkainasettelua yrittäjien ja palkansaajien välillä sekä painottaa keskustelun ja epäkohtien korjaamisen merkitystä. ”Esimerkiksi sairauspoissaolojen ja äitiysvapaiden kulut tulee korvata yhteisvastuullisesti, sillä se on yksi merkittävä työllistämisen jarru”, Jaakonen toteaa.

Lasten ja nuorten asiat ovat lähellä Jaakosen sydäntä. Hän on itse neljän tyttären äiti ja pian kahden lapsenlapsen mummi. ”Nuorissamme on tulevaisuus, mutta korona-aika, sota Euroopassa sekä ilmastokriisi ovat tehneet monen elämästä näköalatonta ja pelottavaa.” Jaakonen painottaa, että hyvinvoivista nuorista kasvaa hyvinvoivia aikuisia ja sen vuoksi nuorten ongelmiin on puututtava ajoissa.

Jaakosella on omakohtaista kokemusta monenlaisista terveyshaasteista ja vanhustenhoidon vaikeasta tilanteesta. Hän haluaakin painottaa kaikkien oikeutta saada hoitoa ja apua viipymättä. Vanhustenhoidon tilannetta tulee parantaa ja hoivakotipaikkoja lisätä. Jaakosen mukaan omaisten täytyy pystyä luottamaan siihen, että läheinen saa tarvitsemaansa apua.