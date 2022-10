Hellman Huutokaupoissa on myynnissä yksittäisiä harvinaisia keräilykohteita, kokonaisia kokoelmia ja erilaisia kiehtovia löytöeriä. Huutokauppa pidetään 12.-15.10.2022 Naantalissa ja siihen voi osallistua myös verkon kautta.

Yksittäisistä harvinaisista mainittakoon peräti 100 grammaa painava Urho Kekkosen 1975 kultamitali, jonka on suunnitellut kuvanveistäjä Leena Turpeinen. Urheilun aarteita taas on Kaino Lempisen Olympia pronssi mitali vuodelta 1952. Aku Ankka-lehdestä on tarjolla erittäin harvinainen numero 1 eli vuoden 1951 joulukuun näytenumero. Filateelisissa kohteissa on mukana monia helmiä, kuten harvinainen Zeppelinin virhepainama 1830 parina normaalin merkin kera.

Hellman Huutokaupat on onnistunut saamaan myytäväkäsi useita mielenkiintoisa perikuntaeriä, joista vanhimmat jäämistöt ovat olleet koskematta noin 70 vuoden ajan. Näistä laatikoittain myytävistä ja täysin läpikäymättömistä eristä ostajan on hyvä mahdollisuus tehdä löytöjä.

Mukana on sekä filateliaa että monenlaista muuta keräilytavaraa, kuten koruja, kunniamerkkejä, rahoja, militariaa, kelloja, nimikirjoituksia, sarjakuvia ja taidelasia. Paras ja ainutlaatuisin tilaisuus ostajille on upea suomalaisten mitalien ja ansiomerkkien kokoelma, joka on jaettu myytäväksi kokoelman rakentajan aikanaan vitriineihin tekemän jaottelun mukaisesti. Tässä kunniamerkkikokoelmassa on häkellyttävän paljon harvinaisia ja jopa lähes uniikkeja kohteita. Vastaavaa ei varmasti tule toista kertaa tarjolle!

Tarjolla on myös Puolustusvoimien kansliapäällikkönä v. 1958 - 1961 toimineen kenraalimajuri Paavo Lammetmaan arvomerkkien ja muun materiaalin hieno kokonaisuus. Tämän ainutlaatuisen tilaisuuden lisäksi huutokaupassa on tarjolla myös suuri määrä muiden keräilyalojen suurempia ja pienempiä helmiä. Olipa keräilyn kohteena sitten suomalaiset jääkärit, olympialaiset tai perhoset, kaikkiin aiheisiin löytyy huutokaupasta kiintoisia kohteita.

Hellman huutokaupat

12.-15.10.2022

Naantali, Noutokatu 3.

www.hellmanhuutokaupat.fi

Puh 02 2547200 (ma-pe klo 9-17)

Lehdistö lisäinfo: Tj Tatu Untinen puh 040 5455624 tai tatu.untinen@filateliapalvelu.com