Helmarit menetti mahdollisuutensa MM-jatkokarsintoihin – Joukkue haluaa päättää karsinnat kunniakkaasti arvokisakarsintojen ennätysyleisön edessä

Tiistaina Ratinan Stadionilla on tuoreesta pettymyksestä huolimatta tiedossa jalkapallojuhla, kun Helmarit pelaa Ruotsia vastaan ennätysyleisön edessä. Jo nyt on varmaa, että ottelussa rikotaan Helmareiden arvokisakarsintojen yleisöennätys. Vuonna 2005 Suomi - Espanja -ottelussa katsojia oli 5890 ja MM-karsintaotteluun Suomi-Ruotsi on myyty nyt jo yli 6000 lippua.

- Irlanti-ottelun tulos oli valtava pettymys koko joukkueelle, mutta vaihtoehtoja ei ole. Nyt me joukkueena osoitamme ammattimaisuutemme nousemalla tämän pettymyksen yli, ja kunnioitamme kannattajiamme antamalla heille tiistaina Ratinassa peliesityksen, josta he voivat olla ylpeitä, hyökkääjä Linda Sällström sanoo.

Sinivalkoinen maaottelutunnelma näkyy Tampereella vahvasti.

Perjantaista tiistaihin Frenckellin kellot ovat saaneet uuden sävelen, kun Oi Suomi on -kannustuslaulun tunnelmallinen sävel soi kelloista tasatunnein. Lisäksi ottelupäivänä Tampereen seudun joukkoliikenteen (Nyssen) linja-auto- ja raitiovaunukuskit tunnustavat väriä pukien päälleen Suomi-kaulahuivit.

- Paikalle on tulossa paljon junioripelaajia, joilla on mahdollisuus nähdä idolinsa livenä. Arvokisakarsintojen yleisöennätyksen rikkominen oli meille minimitavoite ja uskon, että lipunmyynnissä nähdään vielä kova loppukiri huolimatta Irlanti-pelin pettymyksestä. Jalkapallokulttuurin kannalta on upeaa, että maaottelutapahtuma näkyy ja kuuluu vahvasti Tampereen katukuvassa, Palloliiton markkinointipäällikkö Mikko Laitinen sanoo.

FIFA:n rankingissa kolmanneksi sijoitettu ja kesän EM-kisoissa välieriin selvinnyt Ruotsi on jo varmistanut lohkovoiton ja paikan vuoden 2023 EM-kisoissa. Torstaina vierakentällä Irlannille lukemin 1-0 hävinneellä Suomella ei ole enää mahdollisuuksia MM-jatkokarsintapaikkaan oikeuttavaan lohkon toiseen sijaan. Helmarit on A-lohkon kolmannella sijalla ennen viimeistä ottelukierrosta.

