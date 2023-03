Helmarit nimetty Slovakia-otteluihin

Molemmat maaottelut pelataan Senecissä ja ne käynnistyvät Suomen aikaa kello 14.00. Ottelut näytetään Palloliiton Youtube-kanavalla.

Pe 7.4. 14.00 Slovakia – Suomi

Ma 10.4. 14.00 Slovakia – Suomi

Helmarit hakee Slovakiasta jatkoa voitokkaalle maajoukkuevuodelle. Suomi voitti helmikuussa Cyprus Cupin puhtaalla pelillä kaatamalla Kroatian 4–1, Unkarin 8–0 ja Romanian 4–0.

Päävalmentaja Marko Saloranta nimesi 25 pelaajaa Suomen joukkueeseen Slovakia-otteluihin mediatilaisuudessa Helsingissä 29. maaliskuuta.

Suomi ja Slovakia olivat samassa lohkossa syksyllä päättyneissä MM-karsinnoissa. Silloin Helmarit voitti kotiottelunsa lukemin 2–1 ja Slovakiassa päädyttiin 1–1-tasatulokseen. Helmarit on FIFA-rankingissa sijalla 29 ja Slovakia sijalla 46.

Helmarit Slovakiassa

Tinja-Riikka Korpela, Tottenham Hotspur FC

Anna Tamminen, Hammarby IF

Milla-Maj Majasaari, IK Uppsala Fotboll

Natalia Kuikka, Portland Thorns

Joanna Tynnilä, HJK

Eva Nyström, Hammarby IF

Elli Pikkujämsä, Racing Louisville

Nanne Ruuskanen, SK Brann

Emma Koivisto, Liverpool FC

Nora Heroum, Parma Calcio 1913

Tiia Peltonen, Fortuna Hjørring

Nea Lehtola, Brøndby IF

Adelina Engman, Hammarby IF

Emma Peuhkurinen, KIF Örebro

Katariina Kosola, KIF Örebro

Vilma Koivisto, IFK Norrköping

Eveliina Summanen, Tottenham Hotspur FC

Oona Siren, KuPS

Olga Ahtinen, Linköpings FC

Ria Öling, FC Rosengård

Emmi Alanen, Kristianstads DFF

Sanni Franssi, Real Sociedad

Linda Sällström, Vittsjö GIK

Jutta Rantala, Vittsjö GIK

Heidi Kollanen, KIF Örebro

Lisätiedot:

NAISTEN A-MAAJOUKKUE

Eveliina Parikka, tiedottaja

040 732 3708

eveliina.parikka(a)palloliitto.fi

SUOMEN PALLOLIITTO

Roope Kuisma, tiedottaja

040 729 8473

roope.kuisma(a)palloliitto.fi