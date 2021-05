Helmet-kirjastoissa aletaan periä maksua noutamattomista varauksista 1.6.2021 alkaen

Jaa

Helmet-kirjastoissa aletaan periä asiakkailta 1 euron maksu varauksista, joita ei ole noudettu tai peruttu viimeiseen noutopäivään mennessä. Varaaminen on Helmet-kirjastoissa edelleen maksutonta.

Helmet-kirjastoissa aletaan periä asiakkailta 1 euron maksu varauksista, joita ei ole noudettu tai peruttu viimeiseen noutopäivään mennessä. Varaaminen on Helmet-kirjastoissa edelleen maksutonta.

Noutamattoman varauksen maksu otetaan käyttöön 1.6.2021.

Maksun suuruus on 1 euro per varattu teos, esimerkiksi kirja tai levy. Maksua ei määrätä alle 18-vuotiaille, kotipalvelun asiakkaille, joustoasiakkaille eikä yhteisöasiakkaille kuten kouluille ja päiväkodeille. Maksua ei myöskään peritä varauksista, joiden noutopaikka on kirjastoauto.

Varauksia tehdään 2,8 miljoonaa

Maksun tarkoitus on saada varattu aineisto kirjaston asiakkaille nykyistä nopeammin. Varaaminen on yleistynyt pääkaupunkiseudun kirjastoissa. Samalla on yleistynyt se, että varauksia ei haeta.

Varauksia tehdään Helmet-kirjastoissa vuosittain 2,8 miljoonaa. Varattuja teoksia jää noutamatta 14 prosenttia. Vuosittain siis 400 000 teosta odottaa varaushyllyssä turhaan hakijaa samalla kun joku toinen odottaa juuri sitä teosta.

“On hienoa, että ihmiset löytävät kiinnostavaa aineistoa ja tekevät paljon varauksia Helmetistä. Uskon, että jatkossa kaikki olemme tyytyväisiä jatkossa nopeammin liikkuvaan varausjonoon, kun ihmiset muistavat noutaa varauksensa tai perua heille tarpeettomiksi käyneet varaukset”, sanoo kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttinen Helsingin kaupunginkirjastosta.

“En haluaisi kerryttää kirjaston kassaa yhtään tällä uudella maksulla, joka lankeaa unohduksesta.”

Turha rasite ympäristölle

Varausten noutamatta jättäminen hidastaa aineiston kiertonopeutta, pidentää varausjonoja ja heikentää asiakkaiden tyytyväisyyttä kirjastoon. Kirjojen turha kuljettaminen eri puolille pääkaupunkiseutua kuormittaa ympäristöä.

Myös henkilöstön työaikaa vapautuu noutamattomien varausten käsittelystä muihin tehtäviin.

Useimmissa Suomen kunnissa on jo aiemmin otettu käyttöön maksu noutamatta jääneistä varauksista. Niissä maksu ei ole vähentänyt varaamisen suosiota.

Varaukset voi lukita tai perua

Maksua ei peritä, jos asiakas hakee tai peruu varauksensa viimeistään viimeisenä ilmoitettuna noutopäivänä.

Varaukset voi peruuttaa milloin tahansa. Varauksen voi poistaa joko Helmet-verkkopalvelussa kirjautumalla omiin tietoihin, Taskukirjasto-sovelluksessa tai kirjaston asiakaspalvelussa.

Jonossa olevan varauksen voi myös lukita esimerkiksi loman tai muun poissaolon ajaksi. Lukituksen aikana varaus etenee jonossa normaalisti, mutta se toimitetaan vasta, kun varaus on vapautettu. Varauksen voi lukita ja vapauttaa Helmet-verkkopalvelussa. Varausta ei voi lukita Taskukirjastossa.