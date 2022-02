Helmi-ohjelma paransi erityisesti perinnebiotooppeja ja toi uutta tietoa pienvesistä Pirkanmaalla  

Valtakunnallinen Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa luonnon monimuotoisuutta aina vuoteen 2030 asti Pirkanmaalla ja muualla Suomessa.

Pirkanmaalla suojelun keskiössä ovat perinnebiotoopit, tummaverkkoperhosniityt, metsät, pienvedet, soidensuojelu ja lintuvedet. Viime vuonna Helmi-ohjelmassa panostettiin erityisesti perinnebiotooppeihin ja pienvesiin.

Perinnebiotooppien kunnostus jatkuu

Pirkanmaan ELY-keskus edisti viime vuonna noin kahdenkymmenen perinnebiotooppikohteen hoitoa neuvonnalla, suunnitelmilla ja kunnostushankinnoilla. Kohteina oli sekä niittoniittyjä että metsäisiä laitumia. Tulevaksi kesäksi laitumia on kunnostettu jo kahdeksan kohdetta eri puolilla Pirkanmaata, ja lisäksi aletaan suunnitella myös uusia laitumia seuraavalle vuodelle.

Erityishuomiota Pirkanmaalla on saanut myös tummaverkkoperhonen, jonka elinoloja on parannettu tummaverkkoperhosniittyjä raivaamalla. Avoimuus edistää perhosen elinympäristöjen säilymistä ja estää perhosen isäntäkasvin häviämistä.

Pienvesissä apuna kansalaishavainnointi

Viime vuonna Pirkanmaan ELY-keskus inventoi lähes sata puroa, noroa tai lähdettä Pirkanmaalla. Uutuutena oli kokeilu kansalaishavainnoinnista, jossa kuka tahansa saattoi osallistua pienvesien nykytilan havainnointiin. Havainnointeja kertyi yli 200 kappaletta. Pienvesien inventoinnit jatkuvat tänä vuonna ja suunnitteilla on pienvesikohteiden ennallistamista.

Soita suojeltiin 34 hehtaaria

Viime vuonna Helmi-ohjelmalla perustettiin 34 hehtaaria yksityisiä soidensuojelualueita. Näistä korvauksia maksettiin yksityisille metsänomistajille yhteensä noin 185 000 euroa. Soidensuojelu keskittyy luonnonarvoiltaan valtakunnallisesti arvokkaisiin soihin, jotka ympäristöministeriö on valinnut soidensuojelun täydennysehdotukseen (SSTE, 2015). Pirkanmaalla kyseisiä soita on yhteensä 62 aluetta käsittäen noin 2900 hehtaaria. Suojeluun on mahdollista tarjota myös muita arvokkaita suokokonaisuuksia.

Soidensuojelu on vapaaehtoista. Toteutus etenee suojelualueittain, jolloin alueen maanomistajia tiedotetaan etukäteen ja kysytään halukkuutta suojeluun.

Lehtojen hoitosuunnittelu aloitettu

Puustoisten elinympäristöjen osalta on käyty läpi olemassa olevaa aineistoa yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen ja Metsähallituksen kanssa, ja sovittu työnjaosta kohteiden välillä. Ensisijaisesti kohteiksi on valikoitunut lehtoja, joita uhkaa kuusettuminen. Kohteita on inventoitu kesällä 2021, ja tänä vuonna kohteet pääsevät toteutukseen. Kahdella työn alla olevasta kolmesta kohteesta yhteydenotto on tullut maanomistajalta.

Jokihelmisimpukka-hanke alkoi

Pirkanmaan ELY-keskus aloitti viime vuonna laajan, kuusivuotisen jokihelmisimpukoiden eli raakkujen elinoloja parantavan Life Revives -hankkeen. Hanke on saanut EU:lta yli miljoonan euron rahoituksen.

Hankkeessa kunnostetaan ja elvytetään Pirkanmaan raakkujokia, eli Turkimusojaa, Ruonanjokea ja Pinsiön-Matalusjokea ja niiden valuma-alueita.

Raivaukset aloittivat uuden vuoden lintuvesillä

Lintuvesikohteilla Helmi-ohjelman kunnostukset ja niiden suunnittelu keskittyy Natura 2000 -verkoston ns. SPA-kohteille eli kohteille, jotka on liitetty Natura-verkostoon lintudirektiivin perusteella. Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella linnustoselvityksiä tehtiin kolmella kohteella ja muita lajistoselvityksiä tehtiin kuudella kohteella. Lajistoselvitykset toimivat hoidon suunnittelun ja seurannan tukena.

Kunnostus- ja hoitosuunnitelmia valmistui Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella yhteensä neljälle lintuvesikohteelle, joiden toteutus aloitetaan vuoden 2022 aikana. Uusi vuosi startattiinkin lintuvesiteemassa kunnostustöillä, kun Sarkkilanjärvellä Hämeenkyrössä toteutettiin puuston ja pensaikon raivaukset. Raivauksia tehdään vuoden aikana muillakin lintuvesikohteilla. Valkeakosken ja Pälkäneen sijalla sijaitsevalle Tykölänjärvelle rakennetaan syksyllä lintujen pesimäsaarekkeita ja hoitokalastukset aloitetaan tällä kohteella vuoden aikana. Hoitokalastuksia on suunnitteilla myös muualla Pirkanmaalla. Helmi-ohjelman kunnostus- ja hoitotoimenpiteet perustuvat vapaaehtoisuuteen ja kaikki toimenpiteet edellyttävät kiinteistönomistajien suostumusta.

Lisätietoja (sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi):