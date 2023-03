Helmi-ohjelma tuonut jo paljon hyvää Keski-Suomen luonnolle

Lintuvesien kunnostustoimet jatkuvat

Vuonna 2022 Helmi-ohjelmassa tehtiin kunnostus- ja hoitotoimia neljällä lintuvesikohteella Keski-Suomessa. Lintuvesikunnostuksia jatketaan tänä vuonna samoilla kohteilla osittain uusilla toimenpiteillä, osittain jatkuvan hoidon keinoin. Lintuvesien kunnostus on usein monivaiheinen prosessi, jolloin yhden kohteen kunnostus jaksottuu usealle vuodelle tai sisältää useampana peräkkäisenä vuotena toistuvia hoitotoimia, kuten hoitokalastus ja vesikasvillisuuden niitto. Kunnostusten vaikutusten seuraamiseksi tehdään linnusto- ja muita selvityksiä.

Perinneympäristöjen kunnostuksia valmistuu ja alkaa

Perinneympäristöjä kartoitettiin Keski-Suomessa vuosina 2017–22 noin 300 kohdetta. Näistä yli puolet on jo hoidossa, mutta hoitamattomiakin kohteita riittää etenkin entisillä pientiloilla, joilla ei enää ole laiduntavia kotieläimiä. Helmi-ohjelmassa käynnistettiin vuosina 2021–22 kunnostus- tai hoitotoimia noin kymmenellä kohteella. Vuonna 2023 osa näistä valmistuu ja siirtyy maataloustukijärjestelmän piiriin. Samanaikaisesti etsitään uusia kunnostettavia kohteita ja käynnistetään uusia kunnostushankkeita. Useiden hehtaarien kokoisille kohteille pyritään järjestämään laidunnusta, pienempiä joudutaan yleensä hoitamaan ihmistyönä.

Metsäisten elinympäristöjen painopiste hoitokohteiden suunnittelussa ja toteutuksessa

Metsäisissä elinympäristöissä kokemusta luonnonhoitotöistä karttuu hyvää vauhtia. Vuonna 2022 hoitotoimia tehtiin kymmenellä eri kohteella; jalopuumetsiköissä sekä uhanalaisten lajien elinympäristöissä. Näissä pääasiallinen toimenpide oli alikasvoskuusten, paikoin myös ainespuukokoisten, kuusten vähentäminen. Kuusia vähentämällä lisättiin jalopuiden elintilaa sekä parannettiin valoa vaativien lehtolajien elinolosuhteita ja jalopuiden luontaisen uudistumisen edellytyksiä. Toteutusten kanssa rinnakkain tehdään jatkuvasti uusien kohteiden suunnittelua, ja myös joitakin uusia kohteita inventoidaan vuosittain. Tiedossa yli 50 hoidon tarpeessa olevaa kohdetta.

Pienvesi- ja rantaluontoteeman kunnostustyöt alkavat tänä vuonna

Pienvesi- ja rantaluontoteeman työt aloitettiin vuonna 2022 inventoinneilla ja kunnostussuunnittelulla. Maastokaudella inventoitiin 16 puroa ja 35 purokilometriä sekä yksittäisiä muita pienvesikohteita. Vuonna 2023 teemassa tavoitteena on kunnostaa useita purokohteita sekä ennallistaa vedenottoon käytetty lähde ja umpeenkasvanut hiekkaranta. Inventointia ja suunnittelua jatketaan kunnostustöiden ohessa tuleville vuosille. Pienvesien ja rantaluonnon kunnostuksella tuetaan ensisijaisesti pienvesien ja rantaluonnon monimuotoisuutta, joiden tila on heikentynyt esimerkiksi maankäytön muutosten ja vesirakentamisen seurauksena. Pienvesillä tarkoitetaan puroja ja noroja, lampia, lähteikköjä ja lähteitä sekä rantojen osalta esimerkiksi hiekkarantoja. Purojen luonnontilaan on vaikuttanut etenkin uiton ja peruskuivatuksen aikainen perkaus.

Soidensuojelun toteutustyöt jatkuvat

Soiden suojelua edistetään suojelemalla valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviä soita. Näitä ovat etenkin maakuntakaavan luonnonsuojelualueina (SL) osoitetut suot ja soidensuojelun täydennysehdotuksessa olevat suot. Soidensuojelu on maanomistajille vapaaehtoista. Vuoden 2022 tavoite oli saada suojeluun 400 ha joko hankkimalla maata kaupoilla suojelualueeksi tai perustamalla yksityisiä suojelualueita korvausta vastaan. Suoalueita saatiin suojelun piiriin 187 ha vuoden 2022 aikana tekemällä 10 kauppaa ja perustamalla 9 yksityistä luonnonsuojelualuetta. Soiden suojelun lisäksi Letot-hankkeessa selvitettiin uhanalaisimpiin suotyyppeihin kuuluvien runsasravinteisten lettosoiden esiintymistä ja suojelun ja ennallistamistarvetta Keski-Suomessa. Vuonna 2022 inventoitiin 94 suota, arviolta 470 ha, josta 7,1 ha todettiin letoksi, lettoiseksi tai lähteiseksi alueeksi. Työ jatkuu vuonna 2023.

