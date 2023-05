Helmi-ohjelmassa tapahtuu: Rantasalmelle valmistellaan luonnon monimuotoisuutta vahvistavaa Helmi-keskittymää ja ELY-keskus etsii kunnostettavia pienvesikohteita

Helmi-ohjelman tavoitteena turvata luonnon elintärkeitä ekosysteemejä. Ohjelmassa tarkastellaan elinympäristöjä sekä niiden tarvitsemia ennallistamis- ja hoitotoimia eri toimijoiden yhteistyössä. Elinympäristöjen kunnostus- ja hoitotoimia keskitetään Helmi-keskittymiin, joita tunnistetaan osana Helmi-elinympäristöohjelmaa. Helmi-keskittymät ovat alueellisesti luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä seutuja.

Etelä-Savoon on suunnitteilla useita Helmi-keskittymiä, joista ensimmäinen on tulossa Rantasalmen lintuvesialueen lähiseudulle

Etelä-Savon Helmi-ohjelman yhteistyöryhmä tunnistaa maakunnasta luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä alueita, jotka olisivat sopivia Helmi-keskittymille. Alueelliseen yhteistyöryhmään kuuluu Etelä-Savon ELY-keskuksen lisäksi laajasti eri organisaatioita. Helmi-keskittymäalueen on hyvä olla tarpeeksi suuri, jotta luonnon monimuotoisuutta voidaan edistää ja suojella mahdollisimman laajasti.



Yhteistyöryhmässä on suunnitteilla Etelä-Savon alueelle useampia Helmi-keskittymiä. Ensimmäinen Helmi-keskittymä on tulossa Rantasalmelle suojellun Putkilahden-Ruskeaperän lintuvesialueen lähiseuduille. Alueella tehdään jo valmiiksi paljon luonnonhoitotöitä eri organisaatioiden yhteistyönä.



Maanomistajille kaikki Helmi-ohjelman toimintaan osallistuminen on aina vapaaehtoista. Töiden suunnittelu tehdään yhteistyössä maanomistajien kanssa. Maanomistaja voi myös itse kysyä ja ottaa selvää eri elinympäristöjen kunnostusmahdollisuuksista.

ELY-keskus etsii kunnostettavia pienvesikohteita Etelä-Savon Helmi-ohjelmaan

Pienvesiä ovat esimerkiksi purot, lammet, norot ja lähteet. ELY-keskus etsii Etelä-Savon alueelta Helmi-ohjelmaan sopivia pienvesikohteita. Maanomistaja voi ehdottaa Helmi-ohjelmaan maillaan sijaitsevia kunnostuksen tarpeessa olevia pienvesiä. Pienvesien kunnostuksen suunnittelu ja toteuttaminen tehdään yhteistyössä ELY-keskuksen ja maaomistajan kanssa.

Kunnostettavia pienvesikohteita voi ehdottaa Etelä-Savon ELY-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntijoille:

- Viivi Lindholm, viivi.lindholm(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 297

- Lauri Puhakainen, lauri.puhakainen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 223



Pienvesien kunnostamiseen ja ennallistamiseen voi liittyä esimerkiksi perattujen purouomien virtauksen palauttamista luonnontilaisemmaksi, lampien tai lähteiden veden nostamista ihmistoiminnan vaikutusta edeltäneelle tasolle sekä vanhojen käytöstä poistettujen rakenteiden poistamista pienvesien läheisyydestä. Menetelmiä on useita, ja kaikki Helmi-ohjelmaan liittyvät kunnostukset perustuvat maanomistajan vapaaehtoisuuteen.



Monet pienvedet ovat herkkiä ja uhanalaisia elinympäristöjä, joten pienetkin häiriöt niiden läheisyydessä voivat helposti heikentää niiden tilaa. Nykyään enää harva pienvesi on luonnontilainen. Pienvedet tarjoavat elinympäristön ja leviämisreitin useille eliölajeille, ja niiden kunnostuksella voidaan parantaa ympäristön moninaisuutta, puhtautta ja kestävyyttä erilaisia muutoksia vastaan. Pienvesien kunnostuksella voi olla positiivisia vaikutuksia esimerkiksi muiden ympäröivien vesistöjen tilaan, paikallisiin kala- ja rapukantoihin sekä alueen virkistyskäyttöön.

Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä pienvesi- ja rantaluontoa. Toiminta perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Suojeltavista alueista saa korvauksen ja valtio tukee kunnostus- ja hoitotoimia.