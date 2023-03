Helmikuun 2023 vesitilannekatsaus: Lunta, jäätä ja happiongelmia keskimääräistä vähemmän (Pohjalaismaakunnat)

Vattenöversikt för februari 2023: Mindre snö, is och syreproblem än vanligt (Landskapen i Österbotten) 2.3.2023 10:43:49 EET | Tiedote

Mindre snö och is än genomsnittligt I slutet av februari var det mindre snö i de österbottniska landskapen än genomsnittligt vid den här tidpunkten.Snöns vattenvärde var ca 40–80 mm i slutet av månaden.Detta är på många ställen ca 20 mm mindre än genomsnittet för tidpunkten. I åarna var isarna tunnare än genomsnittet i februari, eftersom den höga vattenföringen i mitten av januari fick isen att smälta och bli tunnare. Isläget vid kusten och i havsområdet var sämre än genomsnittet för februari. Bottenhavet och delvis Kvarken var ställvis fria från is och fast is förekom endast i inre skärgården. I södra delarna av Bottenviken förekom packis och ställvis fanns inget snötäcke på isen. I februari sänkte man vattenståndet i de konstgjorda och reglerade sjöarna för att det ska finnas plats för smältvatten.Vårsänkningen i sjöarna kan denna vår vara mindre än vanligt, om inte snömängden ökar betydligt i mars och om bestämmelserna i regleringstillståndet tillåter en mindre sänkning. Vattenförin