Helmikuussa Saimaan Tuoreen kirjolohifileet vietiin käsistä – nyt kalaa saa jälleen kaupoista

Saimaan Tuoreen annoskokoiset kirjolohifileet löytyvät jälleen kauppojen hyllyiltä. Fileet tulevat myyntiin aluksi Prismoihin ja Citymarketteihin kautta maan 8. toukokuuta lähtien.

Juhannuksen jälkeen tarjonta laajenee ja kalaa tulee valtakunnalliseen jakeluun myös S-marketteihin ja K-kauppoihin.



Annoskokoista kirjolohta myydään yhden 170 gramman ja kahden fileen pakkauksissa. Yhdestä fileestä syö yksi aikuinen ja tuplafileestä riittää syötävää kahdelle aikuiselle tai yhdelle aikuiselle ja kahdelle lapselle.



”Kiinnostus Saimaan Tuoreen kirjolohta kohtaan on yllättänyt meidät täysin. Joka päivä saamme kyselyjä siitä, että milloin kirjolohta myydään taas. Tämä kertoo siitä, että kotimaiselle kalalle riittää kysyntää”, Saimaan Tuoreen toimitusjohtaja Jari-Matti Pitkänen iloitsee.



Ensimmäinen erä Saimaan Tuoreen fileitä myytiin loppuun hetkessä kauppojen hyllyiltä helmikuussa. Suuren suosion lisäksi kalojen loppumiseen vaikutti myös se, että Varkauden kalankasvatuslaitos käynnistyi vasta alkuvuodesta.



”Maalis- ja huhtikuun jouduimme odottelemaan kalojen kasvamista. Nyt kun kasvatus pyörii täysillä, kalaa varmasti riittää”, Pitkänen vakuuttaa.



Saimaan Tuoreen kirjolohet myös palvelutiskeille



Saimaan Tuoreen Varkaudessa sijaitseva kiertovesikasvattamo tuottaa miljoona kiloa kirjolohta vuodessa ja toimii hyvin eri tavalla kuin perinteiset kalankasvattamot. Koko ketju mätimunasta lautaselle on mietitty uusiksi. Kiertovesilaitoksessa kasvavien kirjolohien liha on terveellistä, puhdasta, ympäristöystävällistä ja aina sataprosenttisen jäljitettävää.



Tuoreen kalan käsitettely tapahtuu aivan kasvatuksen vieressä, mikä takaa tuotteiden tuoreuden ja laadun kuluttajille. Kalojen ruokinta on tarkkaan optimoitu, jotta ne kasvavat tasaisesti ja niiden lihan omega-3-rasvahappokoostumuksesta tulee mahdollisimman hyvä.



Koska tuore ja kotimainen kala on kysytympää kuin koskaan, Saimaan Tuoreen suunnitelmissa on tarjota annoskokoisten pakattujen kalojen lisäksi jatkossa kirjolohta kauppojen palvelutiskeiltä.



”Niin käteviä kuin pakatut fileemme ovatkin, niin haluamme tarjota kuluttajille ja kaupoille enemmän vaihtoehtoja. Niinpä kirjolohifileemme tulevat jatkossa myös irtomyyntiin”, Pitkänen sanoo.Saimaan



Tuoreen taustayhtiön Finnforel Oy:n omistavat Arvokala Oy (Kaj Arvonen), Tukku Heino Oy (Petri Heino) ja Aii Corporation Oy (Pekka Viljakainen). Yhtiön toimitusjohtaja on Jari-Matti Pitkänen.